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20 января, 12:34
0
«Рома» – «Интер»: прогноз на матч 24 тура Серии А, 10 февраля
9 февраля, 18:44
0
Фабрицио Романо назвал двух вероятных новичков «Интера» – они придут летом бесплатно
7 февраля, 01:05
1
Фанаты «Интера» баннерами высмеяли «Ювентус»
5 февраля, 12:41
2
Аллегри прокомментировал поражение «Ювентуса» от «Интера»
5 февраля, 10:20
3
Индзаги: «Интер» выиграл 18 из 22 матчей, а соперники все равно идут рядом»
5 февраля, 09:54
0
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Италия. Кубок, 1/4 финала
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4 : 0
11.01.2024
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Италия. Серия А, 21 тур
Фрозиноне
3 : 1
21.01.2024
Кальяри
Италия. Серия А, 20 тур
Аталанта
5 : 0
15.01.2024
Фрозиноне
Италия. Кубок, 1/4 финала
Ювентус
4 : 0
11.01.2024
Фрозиноне
Италия. Серия А, 23 тур
Интер
1 : 0
04.02.2024
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Италия. Серия А, 22 тур
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0 : 1
28.01.2024
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Интер
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Фрозиноне - Интер - 12 мая 2024

Фрозиноне
12.05.2024, воскресенье, 00:00
Италия. Серия А, 36 тур
- : -
Не начался
Интер
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Фрозиноне - Интер
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Италия. Серия А, 24 тур
Кальяри
- : -
10.02.2024
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- : -
10.02.2024
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10.02.2024
Торино
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Фиорентина
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11.02.2024
Фрозиноне
Италия. Серия А, 24 тур
Болонья
- : -
11.02.2024
Лечче
Италия. Серия А, 24 тур
Кальяри
- : -
10.02.2024
Лацио
Италия. Серия А, 24 тур
Рома
- : -
10.02.2024
Интер
Италия. Серия А, 24 тур
Сассуоло
- : -
10.02.2024
Торино
Италия. Серия А, 24 тур
Фиорентина
- : -
11.02.2024
Фрозиноне
Италия. Серия А, 24 тур
Болонья
- : -
11.02.2024
Лечче
Италия. Серия А, 24 тур
Монца
- : -
11.02.2024
Верона
Италия. Серия А, 24 тур
Дженоа
- : -
11.02.2024
Аталанта
Италия. Серия А, 24 тур
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- : -
11.02.2024
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