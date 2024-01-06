Серия А. «Милан» уступал «Фрозиноне», но победил (3:2)
«Фрозиноне» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 февраля 2024
«Фрозиноне» – «Милан»: прогноз на матч 23 тура чемпионата Италии, 3 февраля
«Лечче» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 февраля 2024
«Лечче» – «Фиорентина»: прогноз на матч итальянской Серии А, 2 февраля
Серия А. «Милан» уступал «Фрозиноне», но победил (3:2)
«Фрозиноне» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 февраля 2024
«Фрозиноне» – «Милан»: прогноз на матч 23 тура чемпионата Италии, 3 февраля
«Аль-Иттихад» предложил 30 миллионов евро за 20-летнего вингера «Ювентуса»
«Фрозиноне» – «Кальяри»: прогноз на матч 21 тура Серии А, 21 января
«Лечче» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 февраля 2024
«Лечче» – «Фиорентина»: прогноз на матч итальянской Серии А, 2 февраля
«Дженоа» – «Лечче»: прогноз на матч 22 тура Серии А, 28 января
Аллегри стал третьим тренером, достигшим отметки в 300 победных матчей в Серии A
Аллегри оценил возможность победы «Ювентуса» в Серии A