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Фиорентина
Фрозиноне
Италия. Кубок, 1/4 финала
Фиорентина
0 : 0
09.01.2024
Болонья
Италия. Кубок, 1/4 финала
Ювентус
4 : 0
11.01.2024
Фрозиноне
Италия. Серия А, 20 тур
Фиорентина
2 : 2
14.01.2024
Удинезе
Италия. Серия А, 20 тур
Аталанта
5 : 0
15.01.2024
Фрозиноне
Суперкубок Италии, 1/2 финала
Наполи
3 : 0
18.01.2024
Фиорентина
Италия. Серия А, 23 тур
Лечче
4 : 2
02.02.2024
Фиорентина
Италия. Серия А, 22 тур
Фиорентина
0 : 1
28.01.2024
Интер
Суперкубок Италии, 1/2 финала
Наполи
3 : 0
18.01.2024
Фиорентина
Италия. Серия А, 20 тур
Фиорентина
2 : 2
14.01.2024
Удинезе
Италия. Кубок, 1/4 финала
Фиорентина
0 : 0
09.01.2024
Болонья
Италия. Серия А, 23 тур
Фрозиноне
2 : 3
03.02.2024
Милан
Италия. Серия А, 22 тур
Верона
1 : 1
28.01.2024
Фрозиноне
Италия. Серия А, 21 тур
Фрозиноне
3 : 1
21.01.2024
Кальяри
Италия. Серия А, 20 тур
Аталанта
5 : 0
15.01.2024
Фрозиноне
Италия. Кубок, 1/4 финала
Ювентус
4 : 0
11.01.2024
Фрозиноне

Фиорентина - Фрозиноне - 11 февраля 2024

Фиорентина
11.02.2024, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 24 тур
- : -
Не начался
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Фрозиноне
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
16
Лука Раньери
ЦЗ
28
Лукас
ЦЗ
22
Давиде Фараони
ПЗ
8
Максим Лопес
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
18
М'Бала Нзола
ЦП
7
Риккардо Соттиль
ЦП
5
Джакомо Бонавентура
ЦП
9
Лукас Белтран
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Фрозиноне
80
Стефано Турати
ВР
4
Марко Брешианини
ЛЗ
5
Калеб Околи
ЦЗ
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
14
Франческо Джелли
ПЗ
8
Демба Сек
ЦП
18
Матиас Соуле
ЦП
45
Энцо Барренечеа
ЦП
21
Абду Харруи
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
9
Кайо Жорже
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Фиорентина
Фрозиноне
4-5-1
1
Террачиано
3
Бираги
16
Раньери
28
Лукас
22
Фараони
32
Дункан
18
Нзола
7
Соттиль
5
Бонавентура
8
Лопес
9
Белтран
4-5-1
80
Турати
14
Джелли
5
Околи
6
Романьоли
4
Брешианини
8
Сек
45
Барренечеа
21
Харруи
36
Маццителли
18
Соуле
9
Жорже
Остались в запасе
Фиорентина
Фрозиноне
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Статистика матча Фиорентина - Фрозиноне
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Италия. Серия А
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Текущие
Будущие
Италия. Серия А, 24 тур
Салернитана
0 : 0
09.02.2024
Эмполи
Италия. Серия А, 24 тур
Кальяри
- : -
10.02.2024
Лацио
Италия. Серия А, 24 тур
Рома
- : -
10.02.2024
Интер
Италия. Серия А, 24 тур
Сассуоло
- : -
10.02.2024
Торино
Италия. Серия А, 24 тур
Фиорентина
- : -
11.02.2024
Фрозиноне
Италия. Серия А, 24 тур
Салернитана
0 : 0
09.02.2024
Эмполи
Италия. Серия А, 24 тур
Кальяри
- : -
10.02.2024
Лацио
Италия. Серия А, 24 тур
Рома
- : -
10.02.2024
Интер
Италия. Серия А, 24 тур
Сассуоло
- : -
10.02.2024
Торино
Италия. Серия А, 24 тур
Фиорентина
- : -
11.02.2024
Фрозиноне
Италия. Серия А, 24 тур
Болонья
- : -
11.02.2024
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