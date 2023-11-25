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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Наполи
Аталанта - Наполи: обзор матча 25 ноября 2023
Аталанта
25.11.2023, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 13 тур
1 : 2
Завершен
Наполи
53'
А. Лукман
44'
Х. Кварацхелия
79'
Э. Эльмас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аталанта - Наполи
Замена
Д. Скамакка
️️️️
А. Лукман
83'
Замена
Л. Муриэль
️️️️
Ш. Де Кетеларе
83'
79'
ГОЛ! 1:2!
Э. Эльмас
Пас отдал
В. Осимхен
78'
Замена
Й. Каюсте
️️️️
П. Зелински
78'
Замена
Л. Эстигард
️️️️
Натан
Замена
Д. Бонфанти
️️️️
С. Колашинац
76'
Желтая карточка
С. Колашинац
64'
64'
Замена
В. Осимхен
️️️️
Д. Распадори
63'
Замена
Э. Эльмас
️️️️
М. Политано
60'
Желтая карточка
Д. Ди Лоренцо
ГОЛ! 1:1!
А. Лукман
Пас отдал
Х. Хатебур
53'
Замена
М. Руджери
️️️️
М. Баккер
46'
44'
ГОЛ! 0:1!
Х. Кварацхелия
Пас отдал
Д. Ди Лоренцо
39'
Замена
Жуан
️️️️
М. Оливера
Замена
Х. Хатебур
️️️️
Д. Дзаппакоста
33'
Желтая карточка
Б. Джимсити
27'
21'
Желтая карточка
Натан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
29
Марко Карнесекки
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
19
Берат Джимсити
(К)
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
8
Тен Коопмейнерс
ОП
13
Эдерсон
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
8
Марио Пашалич
АП
11
Адемола Лукман
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Наполи
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
(К)
ПЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
99
Франк Ангисса
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
20
Петр Зелински
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
21
Джованни Бонфанти
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
8
Мишель Адопо
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
20
Надир Цортеа
ПВ
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Наполи
14
Никита Контини
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
15
Жуан
ЦЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
3-3-1-2-1
29
Карнесекки
5
Баккер
42
Скальвини
19
Джимсити
23
Колашинац
8
Коопмейнерс
77
Дзаппакоста
13
Эдерсон
8
Пашалич
17
Де Кетеларе
11
Лукман
4-3-2-1
95
Голлини
22
Ди Лоренцо
13
Ррахмани
4
Натан
17
Оливера
99
Ангисса
68
Лоботка
20
Зелински
21
Политано
7
Кварацхелия
18
Распадори
5
Баккер
13
Руджери
13
Руджери
5
Баккер
23
Колашинац
21
Бонфанти
21
Бонфанти
23
Колашинац
77
Дзаппакоста
33
Хатебур
33
Хатебур
77
Дзаппакоста
11
Лукман
9
Скамакка
9
Скамакка
11
Лукман
17
Де Кетеларе
10
Муриэль
10
Муриэль
17
Де Кетеларе
17
Оливера
15
Жуан
15
Жуан
17
Оливера
4
Натан
5
Эстигард
5
Эстигард
4
Натан
20
Зелински
2
Каюсте
2
Каюсте
20
Зелински
21
Политано
99
Эльмас
99
Эльмас
21
Политано
18
Распадори
45
Осимхен
45
Осимхен
18
Распадори
Остались в запасе
Аталанта
Наполи
31
Франческо Росси
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
3
Эмиль Хольм
ПЗ
8
Мишель Адопо
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
20
Надир Цортеа
ПВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
14
Никита Контини
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
24
Алессио Дзербин
ЛВ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
3
Эмиль Хольм
ПЗ
8
Мишель Адопо
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
20
Надир Цортеа
ПВ
Остались в запасе
14
Никита Контини
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
24
Алессио Дзербин
ЛВ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Аталанта - Наполи
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
2 : 3
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Наполи
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Информация о матче
Главный судья:
Маурицио Мариани
(Рим)
Стадион:
Атлети Адзурри
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