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7 февраля, 10:10
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Кубок Франции. «ПСЖ» пробился в 1/4 финала, «Гавр» Кузяева вылетел
8 февраля, 01:10
0
Кузяева впервые удалили во Франции
8 февраля, 00:30
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«Страсбур» – «Гавр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2024
7 февраля, 10:10
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Масалитин: «Захарян потерял полгода, сколько еще он будет сидеть на лавке — непонятно»
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«Марсель» – «Метц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 февраля 2024
9 февраля, 10:22
0
«Марсель» – «Метц»: прогноз на матч 21 тура чемпионата Франции, 9 февраля
9 февраля, 09:35
0
«Лион» – «Марсель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 февраля 2024
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«Лион» – «Марсель»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Франции, 4 февраля
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Гавр
Марсель
Франция. Лига 1, 18 тур
Марсель
1 : 0
12.01.2024
Страсбур
Франция. Лига 1, 18 тур
Гавр
3 : 1
14.01.2024
Лион
Франция. Кубок, 1/16 финала
Шатору
0 : 1
21.01.2024
Гавр
Франция. Кубок, 1/16 финала
Ренн
2 : 1
21.01.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 19 тур
Марсель
2 : 2
27.01.2024
Монако
Франция. Кубок, 1/8 финала
Страсбур
3 : 1
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Монако
1 : 1
04.02.2024
Гавр
Франция. Лига 1, 19 тур
Лорьян
2 : 3
28.01.2024
Гавр
Франция. Кубок, 1/16 финала
Шатору
0 : 1
21.01.2024
Гавр
Франция. Лига 1, 18 тур
Гавр
3 : 1
14.01.2024
Лион
Франция. Лига 1, 21 тур
Марсель
1 : 1
09.02.2024
Метц
Франция. Лига 1, 20 тур
Лион
1 : 0
04.02.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 19 тур
Марсель
2 : 2
27.01.2024
Монако
Франция. Кубок, 1/16 финала
Ренн
2 : 1
21.01.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 18 тур
Марсель
1 : 0
12.01.2024
Страсбур

Гавр - Марсель - 18 мая 2024

Гавр
18.05.2024, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 34 тур
- : -
Не начался
Марсель
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Гавр - Марсель
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
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0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Франция. Лига 1
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Будущие
Франция. Лига 1, 21 тур
Ланс
- : -
10.02.2024
Страсбур
Франция. Лига 1, 21 тур
ПСЖ
- : -
10.02.2024
Лилль
Франция. Лига 1, 21 тур
Гавр
- : -
11.02.2024
Ренн
Франция. Лига 1, 21 тур
Тулуза
- : -
11.02.2024
Нант
Франция. Лига 1, 21 тур
Лорьян
- : -
11.02.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 21 тур
Ланс
- : -
10.02.2024
Страсбур
Франция. Лига 1, 21 тур
ПСЖ
- : -
10.02.2024
Лилль
Франция. Лига 1, 21 тур
Гавр
- : -
11.02.2024
Ренн
Франция. Лига 1, 21 тур
Тулуза
- : -
11.02.2024
Нант
Франция. Лига 1, 21 тур
Лорьян
- : -
11.02.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 21 тур
Клермон
- : -
11.02.2024
Брест
Франция. Лига 1, 21 тур
Монпелье
- : -
11.02.2024
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