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Тулуза
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«Ренн» – «Монпелье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 февраля 2024
3 февраля, 12:41
0
«Ренн» – «Монпелье»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Франции, 3 февраля
3 февраля, 10:52
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31 января, 12:44
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«Локомотив» анонсировал трансфер в стиле «Зенита»
31 января, 11:57
2
«Ренн» – «Монпелье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 февраля 2024
3 февраля, 12:41
0
«Ренн» – «Монпелье»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Франции, 3 февраля
3 февраля, 10:52
0
«Лион» – «Ренн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 января 2024
26 января, 09:40
0
«Лион» – «Ренн»: прогноз на матч 19 тура Лиги 1, 26 января
25 января, 08:57
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«Ренн» – «Ницца»: прогноз на матч чемпионата Франции, 13 января
12 января, 12:21
0
«Реймс» – «Тулуза»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Франции, 4 февраля
4 февраля, 11:15
0
«Локомотив» пополнился боснийским форвардом
31 января, 12:44
1
«Локомотив» анонсировал трансфер в стиле «Зенита»
31 января, 11:57
2
Булыкин высказался о необходимости замены Дзюбы в «Локомотиве»
30 января, 08:07
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«Тулуза» – «Ланс»: прогноз на матч 19 тура Лиги 1, 28 января
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Ренн
Тулуза
Франция. Кубок, 1/32 финала
Шамбери
0 : 3
07.01.2024
Тулуза
Франция. Лига 1, 18 тур
Ренн
2 : 0
13.01.2024
Ницца
Франция. Лига 1, 18 тур
Метц
0 : 1
14.01.2024
Тулуза
Франция. Кубок, 1/16 финала
Руан
4 : 3
21.01.2024
Тулуза
Франция. Кубок, 1/16 финала
Ренн
2 : 1
21.01.2024
Марсель
Франция. Кубок, 1/8 финала
Сошо
1 : 6
06.02.2024
Ренн
Франция. Лига 1, 20 тур
Ренн
2 : 1
03.02.2024
Монпелье
Франция. Лига 1, 19 тур
Лион
2 : 3
26.01.2024
Ренн
Франция. Кубок, 1/16 финала
Ренн
2 : 1
21.01.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 18 тур
Ренн
2 : 0
13.01.2024
Ницца
Франция. Лига 1, 20 тур
Реймс
2 : 3
04.02.2024
Тулуза
Франция. Лига 1, 19 тур
Тулуза
0 : 2
28.01.2024
Ланс
Франция. Кубок, 1/16 финала
Руан
4 : 3
21.01.2024
Тулуза
Франция. Лига 1, 18 тур
Метц
0 : 1
14.01.2024
Тулуза
Франция. Кубок, 1/32 финала
Шамбери
0 : 3
07.01.2024
Тулуза

Ренн - Тулуза - 14 апреля 2024

Ренн
14.04.2024, воскресенье, 00:00
Франция. Лига 1, 29 тур
- : -
Не начался
Тулуза
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Ренн - Тулуза
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
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Желтые карточки
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Угловые удары
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Нарушения
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Офсайды
0
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Количество передач
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0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Франция. Лига 1, 21 тур
Ланс
- : -
10.02.2024
Страсбур
Франция. Лига 1, 21 тур
ПСЖ
- : -
10.02.2024
Лилль
Франция. Лига 1, 21 тур
Гавр
- : -
11.02.2024
Ренн
Франция. Лига 1, 21 тур
Тулуза
- : -
11.02.2024
Нант
Франция. Лига 1, 21 тур
Лорьян
- : -
11.02.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 21 тур
Ланс
- : -
10.02.2024
Страсбур
Франция. Лига 1, 21 тур
ПСЖ
- : -
10.02.2024
Лилль
Франция. Лига 1, 21 тур
Гавр
- : -
11.02.2024
Ренн
Франция. Лига 1, 21 тур
Тулуза
- : -
11.02.2024
Нант
Франция. Лига 1, 21 тур
Лорьян
- : -
11.02.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 21 тур
Клермон
- : -
11.02.2024
Брест
Франция. Лига 1, 21 тур
Монпелье
- : -
11.02.2024
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