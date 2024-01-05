«Марсель» – «Метц»: прогноз на матч 21 тура чемпионата Франции, 9 февраля

«Ницца» – «Метц»: прогноз на матч 19 тура Лиги 1, 27 января

«Метц» – «Тулуза»: прогноз на матч 18 тура чемпионата Франции, 14 января

«Аякс» объявил об уходе грузинского нападающего, купленного за 16 миллионов