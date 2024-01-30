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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Вестерло - Серкль Брюгге
Вестерло - Серкль Брюгге: обзор матча 30 января 2024
Вестерло
30.01.2024, вторник, 22:30
Бельгия. Про-Лига, 23 тур
4 : 2
Завершен
Серкль Брюгге
7'
Г. Йоу
19'
Г. Йоу
22'
Н. Мадсен
31'
Р. Вермант
33'
С. Сидорчук (АГ)
90+4'
Ф. Назинью
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вестерло - Серкль Брюгге
90'
+4
ГОЛ! 4:2!
Ф. Назинью
Пас отдал
Л. Лопеш
Замена
Н. Шадли
️️️️
Т. ван ден Кейбус
86'
81'
Замена
Л. Лопеш
️️️️
Х. ван дер Брюгген
Желтая карточка
М. Фриган
80'
Желтая карточка
Д. Хасполат
78'
Замена
Э. Йорданов
️️️️
Г. Йоу
74'
Замена
Д. Хасполат
️️️️
Н. Мадсен
74'
71'
Замена
Ф. Аугусто
️️️️
А. Минда
65'
Желтая карточка
Х. ван дер Брюгген
Замена
М. Фриган
️️️️
Р. Вермант
61'
59'
Желтая карточка
Й. Даланд
58'
Желтая карточка
Ф. Лемарешаль
Замена
М. Фикселлес
️️️️
Р. Нойштедтер
46'
44'
Желтая карточка
Ф. Назинью
33'
ГОЛ в свои ворота! 4:1!
С. Сидорчук
ГОЛ! 4:0!
Р. Вермант
31'
ГОЛ! 3:0!
Н. Мадсен
22'
ГОЛ! 2:0!
Г. Йоу
19'
ГОЛ! 1:0!
Г. Йоу
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вестерло
26
Синан Болат
(К)
ВР
23
Эмин Байрам
ЦЗ
25
Тур Ромменс
ЦЗ
46
Артур Пьедфорт
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
7
Гриффин Йоу
ЛВ
33
Роман Нойштедтер
ОП
39
Томас ван ден Кейбус
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
24
Николас Мадсен
ЦП
17
Ромео Вермант
ЦФ
Главный тренер
Боб Питерс
Серкль Брюгге
20
Флавиу Назинью
ЛЗ
76
Jonas Lietaert
ЦЗ
2
Йеспер Даланд
ЦЗ
24
Тибо Сомерс
(К)
ЛВ
28
Ханнес ван дер Брюгген
ОП
5
Эдгарас Уткус
ЦП
27
Nils De Wilde
ЦП
27
Алан Минда
ЦП
80
Феликс Лемарешаль
ЦП
9
Кевен Данке
ЦФ
17
Варлесон
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Вестерло
20
Ник Гиллекенс
ВР
3
Bakary Haidara
ЦЗ
32
Эдиссон Йорданов
ЦЗ
19
Матиас Фикселлес
ОП
34
Догукан Хасполат
ОП
89
Насер Шадли
ЦП
11
Adedire Mebude
ЦФ
20
Матия Фриган
ЦФ
22
Эрдон Дачи
ЦФ
Серкль Брюгге
26
Максим Делань
ВР
13
Сенна Мянго
ЛЗ
20
Jordan Varela
ЦЗ
5
Борис Попович
ЦЗ
11
Казим Олаигбе
ЛВ
22
Леонарду Лопеш
ЦП
21
Маламин Эфекеле
ПВ
7
Abdoul Ouattara
ЦФ
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
4-1-3-1-1
26
Болат
23
Байрам
25
Ромменс
46
Пьедфорт
14
Рейнолдс
33
Нойштедтер
39
ван ден Кейбус
8
Сидорчук
24
Мадсен
7
Йоу
17
Вермант
3-1-4-1-2
76
2
Даланд
20
Назинью
28
ван дер Брюгген
27
27
Минда
80
Лемарешаль
5
Уткус
24
Сомерс
17
9
Данке
7
Йоу
32
Йорданов
32
Йорданов
7
Йоу
33
Нойштедтер
19
Фикселлес
19
Фикселлес
33
Нойштедтер
24
Мадсен
34
Хасполат
34
Хасполат
24
Мадсен
39
ван ден Кейбус
89
Шадли
89
Шадли
39
ван ден Кейбус
17
Вермант
20
Фриган
20
Фриган
17
Вермант
28
ван дер Брюгген
22
Лопеш
22
Лопеш
28
ван дер Брюгген
27
Минда
9
Аугусто
9
Аугусто
27
Минда
Остались в запасе
Вестерло
Серкль Брюгге
20
Ник Гиллекенс
ВР
3
Bakary Haidara
ЦЗ
11
Adedire Mebude
ЦФ
22
Эрдон Дачи
ЦФ
Главный тренер
Боб Питерс
26
Максим Делань
ВР
13
Сенна Мянго
ЛЗ
20
Jordan Varela
ЦЗ
5
Борис Попович
ЦЗ
11
Казим Олаигбе
ЛВ
21
Маламин Эфекеле
ПВ
7
Abdoul Ouattara
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Остались в запасе
20
Ник Гиллекенс
ВР
3
Bakary Haidara
ЦЗ
11
Adedire Mebude
ЦФ
22
Эрдон Дачи
ЦФ
Остались в запасе
26
Максим Делань
ВР
13
Сенна Мянго
ЛЗ
20
Jordan Varela
ЦЗ
5
Борис Попович
ЦЗ
11
Казим Олаигбе
ЛВ
21
Маламин Эфекеле
ПВ
7
Abdoul Ouattara
ЦФ
Главный тренер
Боб Питерс
Главный тренер
Мирон Муслич
Статистика матча Вестерло - Серкль Брюгге
2
4
Всего ударов по воротам
9
14
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
2
6
Нарушения
10
25
Офсайды
1
0
Количество передач
335
352
Сейвы
3
1
Точность передач %
60
61
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
7
10
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
2.63
0.87
Матчи команд
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Вестерло
- : -
28.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Вестерло
4 : 4
24.10.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
07.11.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Серкль Брюгге
1 : 2
10.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Главный судья:
Bert Put, Belgium
Стадион:
Het Kuipje, Westerlo
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