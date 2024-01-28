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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Сент-Труйден - Генк
Сент-Труйден - Генк: обзор матча 28 января 2024
Сент-Труйден
28.01.2024, воскресенье, 15:30
Бельгия. Про-Лига, 22 тур
1 : 1
Завершен
Генк
90'
Р. Ито
2'
Й. Сор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Труйден - Генк
90'
+9
Замена
М. Садик
️️️️
Д. Пайнтсил
90'
+6
Вторая желтая
Б. Хейнен
90'
Желтая карточка
З. Эль Уахди
ГОЛ! 1:1!
Р. Ито
90'
Замена
J. Barnes
️️️️
Ф. Анану
89'
Замена
Ф. Кайя
️️️️
Р. Ямамото
89'
88'
Замена
Э. Соболь
️️️️
А. Фадера
85'
Желтая карточка
М. Галарса
85'
Красная карточка
Х. Артеага
Желтая карточка
К. Захиролеслам
85'
Желтая карточка
Б. Годо
84'
Пенальти не реализован!
Я. Стекерс
74'
73'
Желтая карточка
Б. Хейнен
Замена
Р. Ито
️️️️
Ж. Чима Фудзита
64'
25'
Замена
Т. Арокодаре
️️️️
Й. Сор
2'
ГОЛ! 0:1!
Й. Сор
Пас отдал
А. Фадера
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Труйден
12
Йо Коппенс
ВР
17
Эрик Жуниор Бока
ЛЗ
20
Рейн Ван Хелден
ЦЗ
31
Бруно Годо
(К)
ЦЗ
27
Фредерик Анану
ПАЗ
6
Матте Сметс
ОП
16
Жоэль Чима Фудзита
ЦП
17
Матиас Делорж
ЦП
20
Рихито Ямамото
ЦП
14
Ярне Стекерс
АП
18
Кахве Захиролеслам
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Генк
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Херардо Артеага
ЛЗ
7
Закария Эль Уахди
ЦЗ
46
Карлос Куэста
ЦЗ
3
Марк МакКензи
ЦЗ
39
Алие Фадера
ЛВ
8
Брайан Хейнен
(К)
ЦП
17
Патрик Грошовски
ЦП
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
5
Матиас Галарса
ЦП
11
Йира Сор
ПВ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Сент-Труйден
21
Matt Lendfers
ВР
22
Волке Янссенс
ЦЗ
60
Роберт-Ян Ванвесемаэль
ЦП
14
Оливье Дюмонт
ЦП
14
Фатих Кайя
ЦФ
7
R. Ogawa
ЦФ
53
Adam Nhaili
ЦФ
10
Ретаро Ито
ЦФ
23
Joselpho Barnes
ЦФ
Генк
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
15
Муджаид Садик
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
19
Константинос Карецас
ЦП
22
Кристофер Бонсу Баа
ЦП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
11
Люка Ойен
АП
9
Анди Зекири
ЦФ
32
Noah Adedeji-Sternberg
ЦФ
99
Толу Арокодаре
ЦФ
3-2-3-1-1
12
Коппенс
17
Бока
31
Годо
20
Ван Хелден
6
Сметс
27
Анану
16
Фудзита
17
Делорж
20
Ямамото
14
Стекерс
18
Захиролеслам
4-4-2
26
Вандевордт
7
Эль Уахди
46
Куэста
3
МакКензи
3
Артеага
17
Грошовски
28
Пайнтсил
5
Галарса
8
Хейнен
11
Сор
39
Фадера
20
Ямамото
14
Кайя
14
Кайя
20
Ямамото
16
Фудзита
10
Ито
10
Ито
16
Фудзита
27
Анану
23
23
27
Анану
28
Пайнтсил
15
Садик
15
Садик
28
Пайнтсил
39
Фадера
23
Соболь
23
Соболь
39
Фадера
11
Сор
99
Арокодаре
99
Арокодаре
11
Сор
Остались в запасе
Сент-Труйден
Генк
21
Matt Lendfers
ВР
22
Волке Янссенс
ЦЗ
60
Роберт-Ян Ванвесемаэль
ЦП
14
Оливье Дюмонт
ЦП
7
R. Ogawa
ЦФ
53
Adam Nhaili
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
19
Константинос Карецас
ЦП
22
Кристофер Бонсу Баа
ЦП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
11
Люка Ойен
АП
9
Анди Зекири
ЦФ
32
Noah Adedeji-Sternberg
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Остались в запасе
21
Matt Lendfers
ВР
22
Волке Янссенс
ЦЗ
60
Роберт-Ян Ванвесемаэль
ЦП
14
Оливье Дюмонт
ЦП
7
R. Ogawa
ЦФ
53
Adam Nhaili
ЦФ
Остались в запасе
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
19
Константинос Карецас
ЦП
22
Кристофер Бонсу Баа
ЦП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
11
Люка Ойен
АП
9
Анди Зекири
ЦФ
32
Noah Adedeji-Sternberg
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Главный тренер
Вутер Вранкен
Статистика матча Сент-Труйден - Генк
2
2
3
Всего ударов по воротам
12
10
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
7
Нарушения
13
14
Офсайды
1
3
Количество передач
564
354
Сейвы
2
3
Точность передач %
85
77
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
7
9
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
1.93
2.03
Матчи команд
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
0 : 2
26.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Информация о матче
Главный судья:
Lothar D'hondt, Belgium
Стадион:
Штайен
Новости команд
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Сент-Труйден
Генк
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Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Сент-Труйдена» на победу в матче 2-го тура
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