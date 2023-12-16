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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Стандард - Шарлеруа
Стандард - Шарлеруа: обзор матча 16 декабря 2023
Стандард
16.12.2023, суббота, 22:45
Бельгия. Про-Лига, 18 тур
0 : 0
Завершен
Шарлеруа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стандард - Шарлеруа
Замена
К. Соуа
️️️️
С. Альсате
86'
71'
Замена
Д. Хейманс
️️️️
Н. Бенбуали
71'
Замена
И. Мбенза
️️️️
П. Гуягон
71'
Замена
К. Нкуба
️️️️
Ж. Рогель
Замена
Д. Чанак
️️️️
М. Дженепо
64'
Замена
М. Бокади
️️️️
З. Ванхесден
64'
Замена
Н. Огайо
️️️️
В. Баликвиша
63'
54'
Замена
Р. Мориока
️️️️
М. Илаймахаритра
43'
Замена
Ж. Ван Клемпут
️️️️
С. Кнежевич
Желтая карточка
Э. О'Нил
42'
30'
Желтая карточка
Ж. Рогель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стандард
16
Арно Бодар
ВР
13
Зиньо Ванхесден
(К)
ЦЗ
13
Марлон Фосси
ПЗ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
34
Константинос Лайфис
ЦП
21
Вилльям Баликвиша
ЦП
7
Стивен Альсате
ЦП
21
Эйден О'Нил
ЦП
6
Хайао Кавабе
ЦП
9
Вилфрид Канга
ЦФ
3
Натан Нгой
ЦФ
Главный тренер
Жоффри Вален
Шарлеруа
12
Эрве Коффи
ВР
20
Ветле Драгснес
ЛЗ
5
Йонас Багер
ЦЗ
25
Дамьен Марк
ЦЗ
5
Стефан Кнежевич
ЦЗ
23
Марко Илаймахаритра
(К)
ОП
8
Адем Зорган
ЦП
8
Парфе Гуягон
АП
21
Жан Рогель
ПП
12
Надир Бенбуали
ЦФ
98
Одай Даббаг
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Стандард
20
Мервил Бокади
ЦЗ
4
Lucas Noubi
ЦЗ
20
Жиль Деваэль
ПЗ
61
Джихан Чанак
АП
14
Камаль Соуа
АП
14
Ромейн Мандл
ПВ
9
Рено Эмон
ЦФ
1
Маттьё Эполо
ЦФ
39
Ноа Огайо
ЦФ
Шарлеруа
1
Martin Delavalée
ВР
2
Жюль Ван Клемпут
ЦЗ
7
Исаак Мбенза
ЦП
88
Рюта Мориока
АП
38
Дан Хейманс
АП
27
Кен Нкуба
ПВ
17
Youssef Sylla
ЦФ
2-5-1-2
16
Бодар
13
Ванхесден
13
Фосси
21
Баликвиша
7
Альсате
21
О'Нил
6
Кавабе
34
Лайфис
12
Дженепо
3
Нгой
9
Канга
4-1-2-1-2
12
Коффи
5
Багер
25
Марк
5
Кнежевич
20
Драгснес
23
Илаймахаритра
21
Рогель
8
Зорган
8
Гуягон
98
Даббаг
12
Бенбуали
13
Ванхесден
20
Бокади
20
Бокади
13
Ванхесден
12
Дженепо
61
Чанак
61
Чанак
12
Дженепо
7
Альсате
14
Соуа
14
Соуа
7
Альсате
21
Баликвиша
39
Огайо
39
Огайо
21
Баликвиша
5
Кнежевич
2
Ван Клемпут
2
Ван Клемпут
5
Кнежевич
8
Гуягон
7
Мбенза
7
Мбенза
8
Гуягон
23
Илаймахаритра
88
Мориока
88
Мориока
23
Илаймахаритра
12
Бенбуали
38
Хейманс
38
Хейманс
12
Бенбуали
21
Рогель
27
Нкуба
27
Нкуба
21
Рогель
Остались в запасе
Стандард
Шарлеруа
4
Lucas Noubi
ЦЗ
20
Жиль Деваэль
ПЗ
14
Ромейн Мандл
ПВ
9
Рено Эмон
ЦФ
1
Маттьё Эполо
ЦФ
Главный тренер
Жоффри Вален
1
Martin Delavalée
ВР
17
Youssef Sylla
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Остались в запасе
4
Lucas Noubi
ЦЗ
20
Жиль Деваэль
ПЗ
14
Ромейн Мандл
ПВ
9
Рено Эмон
ЦФ
1
Маттьё Эполо
ЦФ
Остались в запасе
1
Martin Delavalée
ВР
17
Youssef Sylla
ЦФ
Главный тренер
Жоффри Вален
Главный тренер
Карим Бельхосин
Статистика матча Стандард - Шарлеруа
1
1
Всего ударов по воротам
3
3
Удары в створ
1
0
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
2
0
Нарушения
4
9
Офсайды
1
0
Количество передач
252
206
Сейвы
0
1
Точность передач %
82
76
Удары мимо ворот
1
3
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
2
2
Удары из-за пределов штрафной
1
1
xG (ожидаемые голы)
0.16
0.17
Матчи команд
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
1 : 2
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Шарлеруа
- : -
28.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Шарлеруа
5 : 2
01.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Информация о матче
Главный судья:
Lothar D'hondt, Belgium
Стадион:
Морис Дюфрасне
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