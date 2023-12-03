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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Генк - Гент
Генк - Гент: обзор матча 03 декабря 2023
Генк
03.12.2023, воскресенье, 15:30
Бельгия. Про-Лига, 16 тур
2 : 2
Завершен
Гент
21'
Й. Сор
51'
Й. Сор
12'
Т. Тиссудали
90+9'
Т. Тиссудали
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Генк - Гент
90'
+9
ГОЛ! 2:2!
Т. Тиссудали
Замена
М. Галарса
️️️️
Б. Хейнен
88'
Замена
Ж. Кайембе
️️️️
А. Фадера
79'
Замена
Т. Арокодаре
️️️️
Й. Сор
76'
Желтая карточка
Й. Сор
73'
71'
Желтая карточка
Нуриу
71'
Замена
У. Кюйперс
️️️️
Х. Хонг
Желтая карточка
А. Фадера
66'
57'
Желтая карточка
С. Кумс
ГОЛ! 2:1!
Й. Сор
Пас отдал
Д. Пайнтсил
51'
46'
Замена
Нуриу
️️️️
Д. Торунарига
ГОЛ! 1:1!
Й. Сор
Пас отдал
М. МакКензи
21'
12'
ГОЛ! 0:1!
Т. Тиссудали
Пас отдал
М. Фофана
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генк
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Херардо Артеага
ЛЗ
3
Марк МакКензи
ЦЗ
15
Муджаид Садик
ЦЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
39
Алие Фадера
ЛВ
17
Патрик Грошовски
ЦП
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
8
Брайан Хейнен
(К)
ЦП
11
Билал Эль-Ханнус
АП
11
Йира Сор
ПВ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Гент
33
Дави Руф
ВР
4
Цуеси Ватанабе
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
9
Тарик Тиссудали
ЛВ
20
Хен-Сок Хонг
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
24
Свен Кумс
(К)
ЦП
18
Матис Самуас
ЦП
39
Малик Фофана
ПВ
99
Джифт Орбан
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Генк
39
Майк Пендерс
ВР
18
Жорис Кайембе
ЛЗ
22
Кристофер Бонсу Баа
ЦП
5
Матиас Галарса
ЦП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
9
Анди Зекири
ЦФ
99
Толу Арокодаре
ЦФ
Гент
25
Нуриу
ЛЗ
16
Омри Гандельман
ЦЗ
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
18
Питер Геркенс
ЦП
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
30
Celestin De Schrevel
ЦФ
99
Уго Кюйперс
ЦФ
4-3-3
26
Вандевордт
3
Артеага
3
МакКензи
15
Садик
27
Муньос
17
Грошовски
28
Пайнтсил
8
Хейнен
39
Фадера
11
Эль-Ханнус
11
Сор
3-4-2-1
33
Руф
4
Ватанабе
33
Торунарига
27
Кандусс
4
де Сар
24
Кумс
18
Самуас
20
Хонг
39
Фофана
9
Тиссудали
99
Орбан
39
Фадера
18
Кайембе
18
Кайембе
39
Фадера
8
Хейнен
5
Галарса
5
Галарса
8
Хейнен
11
Сор
99
Арокодаре
99
Арокодаре
11
Сор
33
Торунарига
25
Нуриу
25
Нуриу
33
Торунарига
20
Хонг
99
Кюйперс
99
Кюйперс
20
Хонг
Остались в запасе
Генк
Гент
39
Майк Пендерс
ВР
22
Кристофер Бонсу Баа
ЦП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
9
Анди Зекири
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
16
Омри Гандельман
ЦЗ
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
18
Питер Геркенс
ЦП
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
30
Celestin De Schrevel
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Остались в запасе
39
Майк Пендерс
ВР
22
Кристофер Бонсу Баа
ЦП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
9
Анди Зекири
ЦФ
Остались в запасе
16
Омри Гандельман
ЦЗ
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
18
Питер Геркенс
ЦП
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
30
Celestin De Schrevel
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Статистика матча Генк - Гент
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Гент
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
1 : 1
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Информация о матче
Главный судья:
Nicolas Laforge, Belgium
Стадион:
Цегека Арена
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