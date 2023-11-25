Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Шарлеруа - Вестерло
Шарлеруа - Вестерло: обзор матча 25 ноября 2023
Шарлеруа
25.11.2023, суббота, 20:15
Бельгия. Про-Лига, 15 тур
2 : 2
Завершен
Вестерло
59'
Д. Хейманс
66'
О. Даббаг
24'
Н. Мадсен
90+1'
Г. Йоу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шарлеруа - Вестерло
90'
+3
Желтая карточка
Э. Дачи
90'
+1
ГОЛ! 2:2!
Г. Йоу
Пас отдал
Т. ван ден Кейбус
89'
Замена
Т. ван ден Кейбус
️️️️
С. Сидорчук
Желтая карточка
С. Андреу
80'
68'
Замена
Э. Дачи
️️️️
Ю. Мацуо
68'
Замена
М. Фриган
️️️️
Л. Стассен
ГОЛ! 2:1!
О. Даббаг
Пас отдал
А. Зорган
66'
Замена
Р. Мориока
️️️️
Д. Хейманс
65'
ГОЛ! 1:1!
Д. Хейманс
Пас отдал
А. Зорган
59'
Замена
Д. Хейманс
️️️️
П. Гуягон
46'
Замена
О. Даббаг
️️️️
А. Бернье
46'
Желтая карточка
А. Бернье
45'
+3
28'
Желтая карточка
Э. Байрам
24'
ГОЛ! 0:1!
Н. Мадсен
Пас отдал
Э. Байрам
Желтая карточка
Ж. Рогель
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шарлеруа
12
Эрве Коффи
ВР
20
Ветле Драгснес
ЛЗ
5
Стефан Кнежевич
ЦЗ
5
Йонас Багер
ЦЗ
25
Стелиос Андреу
ЦЗ
23
Марко Илаймахаритра
(К)
ОП
17
Антуан Бернье
ЦП
8
Парфе Гуягон
ЦП
8
Адем Зорган
ЦП
21
Жан Рогель
ПП
12
Надир Бенбуали
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Вестерло
26
Синан Болат
(К)
ВР
5
Джордан Бос
ЛЗ
3
Bakary Haidara
ЦЗ
25
Тур Ромменс
ЦЗ
46
Артур Пьедфорт
ЦЗ
23
Эмин Байрам
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
8
Сергей Сидорчук
ЦП
24
Николас Мадсен
ЦП
14
Юсуке Мацуо
ЦП
19
Люка Стассен
ЦФ
Главный тренер
Боб Питерс
Шарлеруа
1
Martin Delavalée
ВР
44
Мехди Букамир
ЦЗ
40
Roméo Monticelli
ЦЗ
88
Рюта Мориока
АП
38
Дан Хейманс
АП
17
Youssef Sylla
ЦФ
98
Одай Даббаг
ЦФ
Вестерло
20
Ник Гиллекенс
ВР
33
Роман Нойштедтер
ОП
34
Догукан Хасполат
ОП
39
Томас ван ден Кейбус
ЦП
7
Гриффин Йоу
ЦФ
20
Матия Фриган
ЦФ
22
Эрдон Дачи
ЦФ
4-1-4-1
12
Коффи
20
Драгснес
5
Багер
25
Андреу
5
Кнежевич
23
Илаймахаритра
17
Бернье
8
Гуягон
8
Зорган
21
Рогель
12
Бенбуали
3-2-3-1
26
Болат
25
Ромменс
46
Пьедфорт
23
Байрам
14
Рейнолдс
5
Бос
8
Сидорчук
24
Мадсен
14
Мацуо
19
Стассен
Хейманс
88
Мориока
88
Мориока
Хейманс
8
Гуягон
38
Хейманс
38
Хейманс
8
Гуягон
17
Бернье
98
Даббаг
98
Даббаг
17
Бернье
8
Сидорчук
39
ван ден Кейбус
39
ван ден Кейбус
8
Сидорчук
19
Стассен
20
Фриган
20
Фриган
19
Стассен
14
Мацуо
22
Дачи
22
Дачи
14
Мацуо
Остались в запасе
Шарлеруа
Вестерло
1
Martin Delavalée
ВР
44
Мехди Букамир
ЦЗ
40
Roméo Monticelli
ЦЗ
17
Youssef Sylla
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
20
Ник Гиллекенс
ВР
33
Роман Нойштедтер
ОП
34
Догукан Хасполат
ОП
7
Гриффин Йоу
ЦФ
Главный тренер
Боб Питерс
Остались в запасе
1
Martin Delavalée
ВР
44
Мехди Букамир
ЦЗ
40
Roméo Monticelli
ЦЗ
17
Youssef Sylla
ЦФ
Остались в запасе
20
Ник Гиллекенс
ВР
33
Роман Нойштедтер
ОП
34
Догукан Хасполат
ОП
7
Гриффин Йоу
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Главный тренер
Боб Питерс
Статистика матча Шарлеруа - Вестерло
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Шарлеруа
- : -
28.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Шарлеруа
5 : 2
01.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Вестерло
- : -
28.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Вестерло
4 : 4
24.10.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Информация о матче
Главный судья:
Bram Van Driessche, Belgium
Стадион:
Stade du Pays de Charleroi, Charleroi
Новости команд
Все
Шарлеруа
Вестерло
Экс-футболист сборной России стал тренером в европейском клубе
3 августа
«Хаммарбю» – «Шарлеруа»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 2.28
2025.07.23 09:13
Российский игрок продлил контракт с бельгийским клубом
2025.06.22 10:50
3
Российский защитник забил победный гол в чемпионате Бельгии
2025.03.18 08:47
1
«Рома» продала защитника сборной США
2023.07.31 09:20
«Хаммарбю» – «Шарлеруа»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 2.28
2025.07.23 09:13
Фанаты «Шарлеруа» закидали сектор болельщиков «Стандарда» дохлыми крысами, выкрашенными красной краской
2023.04.18 07:48
3
Новичок «Спартака» Николсон – в команде недели FIFA 22. Он оформил хет-трик и ассист в игре с «Эйпеном»
2021.12.23 01:33
8
«Теперь пора зажечь в России». «Спартак» показал подборку голов Николсона в Бельгии
2021.12.22 00:13
7
«Спартак» объявил о переходе ямайца Николсона. Контракт – до 2026 года
2021.12.21 23:02
25
Экс-футболист сборной России стал тренером в европейском клубе
3 августа
Российский игрок продлил контракт с бельгийским клубом
2025.06.22 10:50
3
Российский защитник забил победный гол в чемпионате Бельгии
2025.03.18 08:47
1
«Рома» продала защитника сборной США
2023.07.31 09:20
Бельгийский клуб соорудил самую необычную трибуну в истории футбола
2023.04.16 14:38
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+