Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Гент - Генк
Гент - Генк: обзор матча 08 октября 2023
Гент
08.10.2023, воскресенье, 19:30
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
1 : 1
Завершен
Генк
84'
М. Самуас
63'
А. Зекири
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гент - Генк
90'
+5
Замена
Й. Сор
️️️️
Д. Пайнтсил
Замена
Н. Фадиджа
️️️️
М. Самуас
88'
ГОЛ! 1:1!
М. Самуас
84'
76'
Замена
П. Грошовски
️️️️
М. Галарса
70'
Желтая карточка
М. Галарса
Желтая карточка
С. Кумс
70'
68'
Замена
Т. Арокодаре
️️️️
А. Зекири
63'
ГОЛ! 0:1!
А. Зекири
60'
Желтая карточка
А. Зекири
Замена
Д. Орбан
️️️️
И. Кандусс
31'
23'
Желтая карточка
А. Фадера
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гент
1
Пауль Нарди
ВР
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
4
Цуеси Ватанабе
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
3
Арчи Браун
ЦЗ
9
Тарик Тиссудали
ЛВ
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
18
Матис Самуас
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
39
Малик Фофана
ПВ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Генк
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Херардо Артеага
ЛЗ
3
Марк МакКензи
ЦЗ
15
Муджаид Садик
ЦЗ
7
Закария Эль Уахди
ЦЗ
39
Алие Фадера
ЛВ
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
5
Матиас Галарса
ЦП
8
Брайан Хейнен
ЦП
11
Билал Эль-Ханнус
АП
9
Анди Зекири
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Гент
33
Дави Руф
ВР
16
Омри Гандельман
ЦЗ
46
Brian Agbor
ЦЗ
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
20
Матиас Фернандес-Пардо
ЛВ
18
Питер Геркенс
ЦП
99
Джифт Орбан
ЦФ
Генк
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
18
Жорис Кайембе
ЛЗ
32
Азиз Уаттара
ОП
22
Кристофер Бонсу Баа
ЦП
17
Патрик Грошовски
ЦП
11
Люка Ойен
АП
11
Йира Сор
ПВ
99
Толу Арокодаре
ЦФ
4-4-2
1
Нарди
27
Кандусс
33
Торунарига
3
Браун
4
Ватанабе
17
Юлсагер
4
де Сар
24
Кумс
18
Самуас
9
Тиссудали
39
Фофана
4-3-2-1
26
Вандевордт
3
МакКензи
15
Садик
7
Эль Уахди
3
Артеага
28
Пайнтсил
5
Галарса
8
Хейнен
11
Эль-Ханнус
39
Фадера
9
Зекири
18
Самуас
27
Фадиджа
27
Фадиджа
18
Самуас
27
Кандусс
99
Орбан
99
Орбан
27
Кандусс
5
Галарса
17
Грошовски
17
Грошовски
5
Галарса
28
Пайнтсил
11
Сор
11
Сор
28
Пайнтсил
9
Зекири
99
Арокодаре
99
Арокодаре
9
Зекири
Остались в запасе
Гент
Генк
33
Дави Руф
ВР
16
Омри Гандельман
ЦЗ
46
Brian Agbor
ЦЗ
18
Питер Геркенс
ЦП
20
Матиас Фернандес-Пардо
ЛВ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
18
Жорис Кайембе
ЛЗ
32
Азиз Уаттара
ОП
22
Кристофер Бонсу Баа
ЦП
11
Люка Ойен
АП
Главный тренер
Вутер Вранкен
Остались в запасе
33
Дави Руф
ВР
16
Омри Гандельман
ЦЗ
46
Brian Agbor
ЦЗ
18
Питер Геркенс
ЦП
20
Матиас Фернандес-Пардо
ЛВ
Остались в запасе
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
18
Жорис Кайембе
ЛЗ
32
Азиз Уаттара
ОП
22
Кристофер Бонсу Баа
ЦП
11
Люка Ойен
АП
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Главный тренер
Вутер Вранкен
Статистика матча Гент - Генк
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Гент
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
1 : 1
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Новости команд
Все
Гент
Генк
Лига Конференций: шансы «Гента» и «Црвены Звезды» на победу в матче 4-го тура
Вчера, 09:07
Лига Конференций: шансы «КуПС» и «Гента» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Брага» – «Гент»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Браги» и «Гента» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига конференций: шансы «Гента» и «Орхуса» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
Лига Конференций: шансы «Гента» и «Црвены Звезды» на победу в матче 4-го тура
Вчера, 09:07
Лига Конференций: шансы «КуПС» и «Гента» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Брага» – «Гент»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Браги» и «Гента» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига конференций: шансы «Гента» и «Орхуса» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
Дортмундская «Боруссия» приобрела 18-летнего грека за 32 миллиона
3 августа
«Фрайбург» – «Генк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026
19 марта
«Генк» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
«Генк» – «Фрайбург»: прогноз и ставки на матч 12 марта 2026 с коэффициентом 1.65
11 марта
Опубликована сетка Лиги Европы до финала
27 февраля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+