Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Стандард - Вестерло
Стандард - Вестерло: обзор матча 22 сентября 2023
Стандард
22.09.2023, пятница, 21:45
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
0 : 0
Завершен
Вестерло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стандард - Вестерло
Замена
Н. Огайо
️️️️
К. Соуа
84'
Замена
Д. Чанак
️️️️
Х. Кавабе
84'
81'
Замена
Д. Хасполат
️️️️
L. Van Eenoo
81'
Замена
Э. Йорданов
️️️️
Д. Бос
Замена
И. Прайс
️️️️
В. Баликвиша
78'
74'
Желтая карточка
L. Van Eenoo
74'
Замена
Л. Стассен
️️️️
Н. Шадли
73'
Замена
Т. ван ден Кейбус
️️️️
Ю. Мацуо
68'
Желтая карточка
Д. Бос
67'
Замена
К. Ваэзен
️️️️
М. Фриган
66'
Желтая карточка
Б. Рейнолдс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стандард
16
Арно Бодар
ВР
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
20
Мервил Бокади
ЦЗ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
14
Айзек Хэйден
ОП
6
Хайао Кавабе
ЦП
21
Вилльям Баликвиша
ЦП
14
Камаль Соуа
АП
3
Натан Нгой
ЦФ
9
Вилфрид Канга
ЦФ
13
Марлон Фосси
ЦФ
Главный тренер
Жоффри Вален
Вестерло
26
Синан Болат
ВР
5
Джордан Бос
ЛЗ
28
Равиль Тагир
ЦЗ
23
Эмин Байрам
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
89
Насер Шадли
ЦП
8
Lukas Van Eenoo
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
14
Юсуке Мацуо
ЦП
20
Матия Фриган
ЦФ
Главный тренер
Боб Питерс
Стандард
30
Лоран Хенкине
ВР
4
Lucas Noubi
ЦЗ
20
Жиль Деваэль
ПЗ
21
Исаак Прайс
ЦП
21
Эйден О'Нил
ЦП
61
Джихан Чанак
АП
39
Ноа Огайо
ЦФ
Вестерло
20
Ник Гиллекенс
ВР
32
Эдиссон Йорданов
ЦЗ
46
Артур Пьедфорт
ЦЗ
34
Догукан Хасполат
ОП
39
Томас ван ден Кейбус
ЦП
19
Люка Стассен
ЦФ
17
Киан Ваэзен
ЦФ
2-1-2-2-3
16
Бодар
13
Ванхесден
20
Бокади
14
Хэйден
6
Кавабе
21
Баликвиша
12
Дженепо
14
Соуа
13
Фосси
9
Канга
3
Нгой
4-1-4-1
26
Болат
14
Рейнолдс
28
Тагир
23
Байрам
5
Бос
33
Нойштедтер
8
8
Сидорчук
14
Мацуо
89
Шадли
20
Фриган
21
Баликвиша
21
Прайс
21
Прайс
21
Баликвиша
6
Кавабе
61
Чанак
61
Чанак
6
Кавабе
14
Соуа
39
Огайо
39
Огайо
14
Соуа
5
Бос
32
Йорданов
32
Йорданов
5
Бос
8
34
Хасполат
34
Хасполат
8
14
Мацуо
39
ван ден Кейбус
39
ван ден Кейбус
14
Мацуо
89
Шадли
19
Стассен
19
Стассен
89
Шадли
20
Фриган
17
Ваэзен
17
Ваэзен
20
Фриган
Остались в запасе
Стандард
Вестерло
30
Лоран Хенкине
ВР
4
Lucas Noubi
ЦЗ
20
Жиль Деваэль
ПЗ
21
Эйден О'Нил
ЦП
Главный тренер
Жоффри Вален
20
Ник Гиллекенс
ВР
46
Артур Пьедфорт
ЦЗ
Главный тренер
Боб Питерс
Остались в запасе
30
Лоран Хенкине
ВР
4
Lucas Noubi
ЦЗ
20
Жиль Деваэль
ПЗ
21
Эйден О'Нил
ЦП
Остались в запасе
20
Ник Гиллекенс
ВР
46
Артур Пьедфорт
ЦЗ
Главный тренер
Жоффри Вален
Главный тренер
Боб Питерс
Статистика матча Стандард - Вестерло
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
1 : 2
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Вестерло
- : -
28.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Вестерло
4 : 4
24.10.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Новости команд
Все
Стандард
Вестерло
Экс-футболист сборной России стал тренером в европейском клубе
3 августа
Российский игрок продлил контракт с бельгийским клубом
2025.06.22 10:50
3
Российский защитник забил победный гол в чемпионате Бельгии
2025.03.18 08:47
1
«Рома» продала защитника сборной США
2023.07.31 09:20
Яя Туре нашел работу в Бельгии
2023.06.21 22:59
Яя Туре нашел работу в Бельгии
2023.06.21 22:59
Фанаты «Шарлеруа» закидали сектор болельщиков «Стандарда» дохлыми крысами, выкрашенными красной краской
2023.04.18 07:48
3
В «Стандарде» отреагировали на информацию о переходе Дюсенна в «Локомотива»
2023.01.18 15:45
«Локомотив» согласовал переход капитана «Стандарда». Он выкупит свой контракт у клуба
2023.01.18 14:51
«Локомотив» планирует покупку 30-летнего капитана «Стандарда»
2023.01.18 11:57
Экс-футболист сборной России стал тренером в европейском клубе
3 августа
Российский игрок продлил контракт с бельгийским клубом
2025.06.22 10:50
3
Российский защитник забил победный гол в чемпионате Бельгии
2025.03.18 08:47
1
«Рома» продала защитника сборной США
2023.07.31 09:20
Бельгийский клуб соорудил самую необычную трибуну в истории футбола
2023.04.16 14:38
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+