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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Антверпен - Гент
Антверпен - Гент: обзор матча 27 сентября 2023
Антверпен
27.09.2023, среда, 21:45
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
0 : 0
Завершен
Гент
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Антверпен - Гент
Желтая карточка
Ю. Эккеленкамп
82'
Замена
Ч. Эджуке
️️️️
М. Баликвиша
81'
Замена
Д. Иленихена
️️️️
В. Янссен
80'
80'
Замена
Н. Фадиджа
️️️️
М. Самуас
80'
Замена
П. Геркенс
️️️️
Э. Юлсагер
79'
Замена
Т. Тиссудали
️️️️
У. Кюйперс
Замена
М. Кейта
️️️️
А. Муджа
61'
Замена
А. Валенсия
️️️️
Д. Керк
61'
53'
Желтая карточка
Д. Торунарига
Желтая карточка
Д. Керк
45'
Желтая карточка
А. Муджа
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антверпен
1
Жан Бутез
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
25
Йелле Батай
ПЗ
7
Мишель Баликвиша
ЛВ
48
Артур Вермерен
ОП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
9
Джирано Керк
ПВ
7
Арбнор Муджа
ПВ
14
Венсан Янссен
ЦФ
Гент
1
Пауль Нарди
ВР
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
4
Цуеси Ватанабе
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
3
Арчи Браун
ЦЗ
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
18
Матис Самуас
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
39
Малик Фофана
ПВ
99
Уго Кюйперс
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Антверпен
1
Сенне Ламменс
ВР
21
Чидера Эджуке
ЛВ
80
Альхассан Юсуф
ОП
16
Мандела Кейта
ОП
4
Зено ван ден Бош
ЦП
14
Антони Валенсия
ПВ
99
Джордж Иленихена
ЦФ
Гент
33
Дави Руф
ВР
16
Омри Гандельман
ЦЗ
46
Brian Agbor
ЦЗ
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
20
Матиас Фернандес-Пардо
ЛВ
9
Тарик Тиссудали
ЛВ
18
Питер Геркенс
ЦП
4-1-1-3-1
1
Бутез
5
Вейндал
3
Кулибали
23
Алдервейрелд
25
Батай
48
Вермерен
32
Эккеленкамп
7
Баликвиша
9
Керк
7
Муджа
14
Янссен
4-4-1-1
1
Нарди
4
Ватанабе
33
Торунарига
3
Браун
27
Кандусс
18
Самуас
4
де Сар
24
Кумс
17
Юлсагер
39
Фофана
99
Кюйперс
7
Муджа
16
Кейта
16
Кейта
7
Муджа
7
Баликвиша
21
Эджуке
21
Эджуке
7
Баликвиша
9
Керк
14
Валенсия
14
Валенсия
9
Керк
14
Янссен
99
Иленихена
99
Иленихена
14
Янссен
18
Самуас
27
Фадиджа
27
Фадиджа
18
Самуас
17
Юлсагер
18
Геркенс
18
Геркенс
17
Юлсагер
99
Кюйперс
9
Тиссудали
9
Тиссудали
99
Кюйперс
Остались в запасе
Антверпен
Гент
1
Сенне Ламменс
ВР
80
Альхассан Юсуф
ОП
4
Зено ван ден Бош
ЦП
33
Дави Руф
ВР
16
Омри Гандельман
ЦЗ
46
Brian Agbor
ЦЗ
20
Матиас Фернандес-Пардо
ЛВ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Остались в запасе
1
Сенне Ламменс
ВР
80
Альхассан Юсуф
ОП
4
Зено ван ден Бош
ЦП
Остались в запасе
33
Дави Руф
ВР
16
Омри Гандельман
ЦЗ
46
Brian Agbor
ЦЗ
20
Матиас Фернандес-Пардо
ЛВ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Статистика матча Антверпен - Гент
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Гент
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
1 : 1
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
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