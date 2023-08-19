Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Стандард - Серкль Брюгге
Стандард - Серкль Брюгге: обзор матча 19 августа 2023
Стандард
19.08.2023, суббота, 17:00
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
0 : 1
Завершен
Серкль Брюгге
77'
А. Минда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стандард - Серкль Брюгге
90'
+6
Замена
С. Мянго
️️️️
К. Данке
79'
Желтая карточка
Б. Попович
77'
ГОЛ! 0:1!
А. Минда
Замена
Н. Огайо
️️️️
В. Канга
70'
67'
Замена
N. De Wilde
️️️️
Л. Лопеш
Замена
Р. Мандл
️️️️
Д. Дрэгуш
63'
Замена
Д. Чанак
️️️️
И. Прайс
63'
45'
+2
Желтая карточка
Л. Лопеш
Желтая карточка
Д. Дрэгуш
44'
10'
Замена
Х. ван дер Брюгген
️️️️
А. Франсис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стандард
16
Арно Бодар
ВР
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
20
Мервил Бокади
ЦЗ
21
Вилльям Баликвиша
ЦП
21
Эйден О'Нил
ЦП
21
Исаак Прайс
ЦП
15
Арон Доннум
ПВ
3
Натан Нгой
ЦФ
9
Вилфрид Канга
ЦФ
10
Денис Дрэгуш
ЦФ
13
Марлон Фосси
ЦФ
Главный тренер
Жоффри Вален
Серкль Брюгге
5
Борис Попович
ЦЗ
5
Кристиан Равик
ЦЗ
2
Йеспер Даланд
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
24
Тибо Сомерс
ЛВ
34
Янн Гбоу
ЛВ
2
Оливье Деман
ЛВ
22
Леонарду Лопеш
ЦП
17
Абу Франсис
АП
17
Варлесон
ЦФ
9
Кевен Данке
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Стандард
30
Лоран Хенкине
ВР
4
Lucas Noubi
ЦЗ
20
Жиль Деваэль
ПЗ
6
Хайао Кавабе
ЦП
6
Саша Бансе
ЦП
61
Джихан Чанак
АП
14
Ромейн Мандл
ПВ
39
Ноа Огайо
ЦФ
Серкль Брюгге
26
Максим Делань
ВР
13
Сенна Мянго
ЦЗ
20
Jordan Varela
ЦЗ
27
Nils De Wilde
ЦП
28
Ханнес ван дер Брюгген
ЦП
27
Алан Минда
ЦП
44
Эмилио Керер
ЦФ
2-3-1-4
16
Бодар
13
Ванхесден
20
Бокади
21
Баликвиша
21
О'Нил
21
Прайс
15
Доннум
3
Нгой
13
Фосси
10
Дрэгуш
9
Канга
4-1-3-3
41
Сике
5
Равик
2
Даланд
5
Попович
22
Лопеш
34
Гбоу
17
Франсис
2
Деман
9
Данке
17
24
Сомерс
21
Прайс
61
Чанак
61
Чанак
21
Прайс
10
Дрэгуш
14
Мандл
14
Мандл
10
Дрэгуш
9
Канга
39
Огайо
39
Огайо
9
Канга
9
Данке
13
Мянго
13
Мянго
9
Данке
22
Лопеш
27
27
22
Лопеш
17
Франсис
28
ван дер Брюгген
28
ван дер Брюгген
17
Франсис
Остались в запасе
Стандард
Серкль Брюгге
30
Лоран Хенкине
ВР
4
Lucas Noubi
ЦЗ
20
Жиль Деваэль
ПЗ
6
Хайао Кавабе
ЦП
6
Саша Бансе
ЦП
Главный тренер
Жоффри Вален
26
Максим Делань
ВР
20
Jordan Varela
ЦЗ
27
Алан Минда
ЦП
44
Эмилио Керер
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Остались в запасе
30
Лоран Хенкине
ВР
4
Lucas Noubi
ЦЗ
20
Жиль Деваэль
ПЗ
6
Хайао Кавабе
ЦП
6
Саша Бансе
ЦП
Остались в запасе
26
Максим Делань
ВР
20
Jordan Varela
ЦЗ
27
Алан Минда
ЦП
44
Эмилио Керер
ЦФ
Главный тренер
Жоффри Вален
Главный тренер
Мирон Муслич
Статистика матча Стандард - Серкль Брюгге
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
1 : 2
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
07.11.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Серкль Брюгге
1 : 2
10.10.2026
Андерлехт
Новости команд
Все
Стандард
Серкль Брюгге
Головин снова забил на предсезонке «Монако»
31 июля
«Спартак» не ставил ультиматум Станковичу
2025.08.06 20:08
10
Лига конференций. «Панатинаикос» без Лодыгина победил «Фиорентину» и другие результаты
2025.03.07 08:28
Сетка плей-офф Лиги конференций – от 1/8 до финала
2025.02.21 17:00
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
2025.02.21 16:29
1
Яя Туре нашел работу в Бельгии
2023.06.21 22:59
Фанаты «Шарлеруа» закидали сектор болельщиков «Стандарда» дохлыми крысами, выкрашенными красной краской
2023.04.18 07:48
3
В «Стандарде» отреагировали на информацию о переходе Дюсенна в «Локомотива»
2023.01.18 15:45
«Локомотив» согласовал переход капитана «Стандарда». Он выкупит свой контракт у клуба
2023.01.18 14:51
«Локомотив» планирует покупку 30-летнего капитана «Стандарда»
2023.01.18 11:57
Головин снова забил на предсезонке «Монако»
31 июля
«Спартак» не ставил ультиматум Станковичу
2025.08.06 20:08
10
Лига конференций. «Панатинаикос» без Лодыгина победил «Фиорентину» и другие результаты
2025.03.07 08:28
Сетка плей-офф Лиги конференций – от 1/8 до финала
2025.02.21 17:00
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
2025.02.21 16:29
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+