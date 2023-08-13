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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Шарлеруа - Стандард
Шарлеруа - Стандард: обзор матча 13 августа 2023
Шарлеруа
13.08.2023, воскресенье, 19:30
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
1 : 1
Завершен
Стандард
90+1'
М. Илаймахаритра (П)
31'
Д. Дрэгуш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шарлеруа - Стандард
Желтая карточка
Й. Багер
90'
+12
Красная карточка
М. Илаймахаритра
90'
+8
90'
+8
Желтая карточка
З. Ванхесден
Замена
А. Бернье
️️️️
О. Даббаг
90'
+3
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Илаймахаритра
90'
+1
Замена
Р. Мориока
️️️️
М. Букамир
75'
Желтая карточка
Д. Марк
73'
71'
Замена
Р. Мандл
️️️️
Д. Дрэгуш
Замена
Й. Багер
️️️️
С. Кнежевич
46'
31'
ГОЛ! 0:1!
Д. Дрэгуш
Пас отдал
В. Канга
Желтая карточка
М. Илаймахаритра
29'
29'
Желтая карточка
А. Доннум
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шарлеруа
12
Эрве Коффи
ВР
44
Мехди Букамир
ЦЗ
25
Дамьен Марк
ЦЗ
5
Стефан Кнежевич
ЦЗ
23
Марко Илаймахаритра
ОП
7
Исаак Мбенза
ЦП
8
Адем Зорган
ЦП
38
Дан Хейманс
АП
21
Жан Рогель
ПП
98
Одай Даббаг
ЦФ
20
Юссуф Баджи
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Стандард
16
Арно Бодар
ВР
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
20
Мервил Бокади
ЦЗ
6
Хайао Кавабе
ЦП
21
Эйден О'Нил
ЦП
21
Исаак Прайс
ЦП
15
Арон Доннум
ПВ
10
Денис Дрэгуш
ЦФ
3
Натан Нгой
ЦФ
13
Марлон Фосси
ЦФ
9
Вилфрид Канга
ЦФ
Главный тренер
Жоффри Вален
Шарлеруа
1
Пьер Патро
ВР
5
Йонас Багер
ЦЗ
40
Roméo Monticelli
ЦЗ
25
Стелиос Андреу
ЦЗ
17
Антуан Бернье
ЦП
88
Рюта Мориока
АП
31
Mitchy Ntelo
ЦФ
Стандард
30
Лоран Хенкине
ВР
4
Lucas Noubi
ЦЗ
31
Noah Dodeigne
ЦЗ
20
Жиль Деваэль
ПЗ
6
Саша Бансе
ЦП
61
Джихан Чанак
АП
14
Ромейн Мандл
ПВ
39
Ноа Огайо
ЦФ
3-1-3-1-2
12
Коффи
44
Букамир
25
Марк
5
Кнежевич
23
Илаймахаритра
7
Мбенза
8
Зорган
21
Рогель
38
Хейманс
20
Баджи
98
Даббаг
2-3-1-4
16
Бодар
13
Ванхесден
20
Бокади
6
Кавабе
21
О'Нил
21
Прайс
15
Доннум
9
Канга
13
Фосси
3
Нгой
10
Дрэгуш
5
Кнежевич
5
Багер
5
Багер
5
Кнежевич
98
Даббаг
17
Бернье
17
Бернье
98
Даббаг
44
Букамир
88
Мориока
88
Мориока
44
Букамир
10
Дрэгуш
14
Мандл
14
Мандл
10
Дрэгуш
Остались в запасе
Шарлеруа
Стандард
1
Пьер Патро
ВР
40
Roméo Monticelli
ЦЗ
25
Стелиос Андреу
ЦЗ
31
Mitchy Ntelo
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
30
Лоран Хенкине
ВР
4
Lucas Noubi
ЦЗ
31
Noah Dodeigne
ЦЗ
20
Жиль Деваэль
ПЗ
6
Саша Бансе
ЦП
61
Джихан Чанак
АП
39
Ноа Огайо
ЦФ
Главный тренер
Жоффри Вален
Остались в запасе
1
Пьер Патро
ВР
40
Roméo Monticelli
ЦЗ
25
Стелиос Андреу
ЦЗ
31
Mitchy Ntelo
ЦФ
Остались в запасе
30
Лоран Хенкине
ВР
4
Lucas Noubi
ЦЗ
31
Noah Dodeigne
ЦЗ
20
Жиль Деваэль
ПЗ
6
Саша Бансе
ЦП
61
Джихан Чанак
АП
39
Ноа Огайо
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Главный тренер
Жоффри Вален
Статистика матча Шарлеруа - Стандард
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Шарлеруа
- : -
28.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Шарлеруа
5 : 2
01.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
1 : 2
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
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