Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Серкль Брюгге - Шарлеруа
Серкль Брюгге - Шарлеруа: обзор матча 05 августа 2023
Серкль Брюгге
05.08.2023, суббота, 19:15
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
2 : 0
Завершен
Шарлеруа
15'
Т. Сомерс
42'
К. Данке (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Серкль Брюгге - Шарлеруа
Замена
Р. Декостер
️️️️
Т. Сомерс
90'
+1
Замена
Б. Попович
️️️️
Х. ван дер Брюгген
90'
+1
Замена
Э. Керер
️️️️
У. Сике
83'
82'
Замена
Р. Мориока
️️️️
Д. Хейманс
80'
Желтая карточка
Д. Хейманс
77'
Желтая карточка
М. Букамир
Замена
А. Минда
️️️️
Я. Гбоу
74'
70'
Замена
А. Бернье
️️️️
С. Андреу
70'
Замена
M. Ntelo
️️️️
О. Даббаг
58'
Желтая карточка
С. Кнежевич
ГОЛ с пенальти! 2:0!
К. Данке
42'
ГОЛ! 1:0!
Т. Сомерс
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серкль Брюгге
5
Кристиан Равик
ЦЗ
2
Йеспер Даланд
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
2
Оливье Деман
ЛВ
24
Тибо Сомерс
ЛВ
22
Леонарду Лопеш
ЦП
28
Ханнес ван дер Брюгген
ЦП
17
Абу Франсис
АП
17
Варлесон
ЦФ
9
Кевен Данке
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Шарлеруа
12
Эрве Коффи
ВР
44
Мехди Букамир
ЦЗ
25
Стелиос Андреу
ЦЗ
5
Стефан Кнежевич
ЦЗ
40
Roméo Monticelli
ЦЗ
23
Марко Илаймахаритра
ОП
7
Исаак Мбенза
ЦП
8
Адем Зорган
ЦП
38
Дан Хейманс
АП
21
Жан Рогель
ПП
98
Одай Даббаг
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Серкль Брюгге
26
Максим Делань
ВР
5
Борис Попович
ЦЗ
20
Jordan Varela
ЦЗ
8
Робб Декостер
ПЗ
27
Алан Минда
ЦП
27
Nils De Wilde
ЦП
44
Эмилио Керер
ЦФ
Шарлеруа
1
Пьер Патро
ВР
5
Йонас Багер
ЦЗ
17
Антуан Бернье
ЦП
88
Рюта Мориока
АП
31
Mitchy Ntelo
ЦФ
26
Valentine Ozornwafor
ЦФ
20
Юссуф Баджи
ЦФ
3-2-3-3
5
Равик
2
Даланд
41
Сике
22
Лопеш
28
ван дер Брюгген
24
Сомерс
17
Франсис
2
Деман
9
Данке
17
34
Гбоу
4-1-3-1-1
12
Коффи
25
Андреу
5
Кнежевич
40
44
Букамир
23
Илаймахаритра
21
Рогель
8
Зорган
7
Мбенза
38
Хейманс
98
Даббаг
28
ван дер Брюгген
5
Попович
5
Попович
28
ван дер Брюгген
24
Сомерс
8
Декостер
8
Декостер
24
Сомерс
34
Гбоу
27
Минда
27
Минда
34
Гбоу
41
Сике
44
Керер
44
Керер
41
Сике
25
Андреу
17
Бернье
17
Бернье
25
Андреу
38
Хейманс
88
Мориока
88
Мориока
38
Хейманс
98
Даббаг
31
31
98
Даббаг
Остались в запасе
Серкль Брюгге
Шарлеруа
26
Максим Делань
ВР
20
Jordan Varela
ЦЗ
27
Nils De Wilde
ЦП
Главный тренер
Мирон Муслич
1
Пьер Патро
ВР
5
Йонас Багер
ЦЗ
26
Valentine Ozornwafor
ЦФ
20
Юссуф Баджи
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Остались в запасе
26
Максим Делань
ВР
20
Jordan Varela
ЦЗ
27
Nils De Wilde
ЦП
Остались в запасе
1
Пьер Патро
ВР
5
Йонас Багер
ЦЗ
26
Valentine Ozornwafor
ЦФ
20
Юссуф Баджи
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Главный тренер
Карим Бельхосин
Статистика матча Серкль Брюгге - Шарлеруа
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
07.11.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Серкль Брюгге
1 : 2
10.10.2026
Андерлехт
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Шарлеруа
- : -
28.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Шарлеруа
5 : 2
01.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Новости команд
Все
Серкль Брюгге
Шарлеруа
Головин снова забил на предсезонке «Монако»
31 июля
«Спартак» не ставил ультиматум Станковичу
2025.08.06 20:08
10
«Хаммарбю» – «Шарлеруа»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 2.28
2025.07.23 09:13
Лига конференций. «Панатинаикос» без Лодыгина победил «Фиорентину» и другие результаты
2025.03.07 08:28
Сетка плей-офф Лиги конференций – от 1/8 до финала
2025.02.21 17:00
Головин снова забил на предсезонке «Монако»
31 июля
«Спартак» не ставил ультиматум Станковичу
2025.08.06 20:08
10
Лига конференций. «Панатинаикос» без Лодыгина победил «Фиорентину» и другие результаты
2025.03.07 08:28
Сетка плей-офф Лиги конференций – от 1/8 до финала
2025.02.21 17:00
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
2025.02.21 16:29
1
«Хаммарбю» – «Шарлеруа»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 2.28
2025.07.23 09:13
Фанаты «Шарлеруа» закидали сектор болельщиков «Стандарда» дохлыми крысами, выкрашенными красной краской
2023.04.18 07:48
3
Новичок «Спартака» Николсон – в команде недели FIFA 22. Он оформил хет-трик и ассист в игре с «Эйпеном»
2021.12.23 01:33
8
«Теперь пора зажечь в России». «Спартак» показал подборку голов Николсона в Бельгии
2021.12.22 00:13
7
«Спартак» объявил о переходе ямайца Николсона. Контракт – до 2026 года
2021.12.21 23:02
25
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+