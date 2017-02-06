Болельщик, ткнувший пальцем между ягодиц Окампоса, оказался несовершеннолетним – его дело передали в прокуратуру
Реакция «Севильи» на инцидент с Окампосом – болельщик ткнул ему пальцем между ягодиц
Болельщик «Райо Вальекано» ткнул пальцем между ягодиц Окампоса в матче Примеры
«Райо Вальекано» – «Севилья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 февраля 2024
«Райо Вальекано» – «Севилья»: прогноз на матч Примеры, 5 февраля
Болельщик, ткнувший пальцем между ягодиц Окампоса, оказался несовершеннолетним – его дело передали в прокуратуру
Реакция «Севильи» на инцидент с Окампосом – болельщик ткнул ему пальцем между ягодиц
Болельщик «Райо Вальекано» ткнул пальцем между ягодиц Окампоса в матче Примеры
«Райо Вальекано» – «Севилья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 февраля 2024
«Райо Вальекано» – «Севилья»: прогноз на матч Примеры, 5 февраля
Стали известны стартовые составы на матч «Валенсия» – «Альмерия»: 23 тур Ла Лига
«Валенсия» – «Альмерия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 февраля 2024
«Спартак» рассматривал вариант с трансфером Луиса Суареса
«Барселона» почти 20 лет платила второму человеку среди арбитров». Клубное ТВ «Реала» отреагировало на слова Хави
Президент «Барселоны» высказался о судействе в матче «Реал» — «Альмерия»