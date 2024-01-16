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«Реал Сосьедад» – «Осасуна»: прогноз на матч испанской Ла Лиги, 10 февраля
Аршавин назвал победителя Кубка Испании в отсутствие «Реала» и «Барселоны»
Масалитин: «Захарян потерял полгода, сколько еще он будет сидеть на лавке — непонятно»
«Мальорка» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 февраля 2024
Захарян восстановился от травмы и сможет сыграть в полуфинале Кубка Испании