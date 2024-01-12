«Реал Сосьедад» – «Осасуна»: прогноз на матч испанской Ла Лиги, 10 февраля
«Алавес» – «Вильярреал»: прогноз на матч 24 тура Примеры, 10 февраля
Аршавин назвал победителя Кубка Испании в отсутствие «Реала» и «Барселоны»
Масалитин: «Захарян потерял полгода, сколько еще он будет сидеть на лавке — непонятно»
«Мальорка» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 февраля 2024
«Алавес» – «Вильярреал»: прогноз на матч 24 тура Примеры, 10 февраля
Примера. «Барселона» в меньшинстве удержала победу над «Алавесом» (3:1), у Гюндогана 1+1
Стали известны стартовые составы на матч «Алавес» – «Барселона»: 23 тур Ла Лиги
«Алавес» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 февраля 2024
«Алавес» – «Барселона»: прогноз на матч испанской Ла Лиги, 3 февраля
«Реал Сосьедад» – «Осасуна»: прогноз на матч испанской Ла Лиги, 10 февраля
Аршавин назвал победителя Кубка Испании в отсутствие «Реала» и «Барселоны»
Масалитин: «Захарян потерял полгода, сколько еще он будет сидеть на лавке — непонятно»
«Мальорка» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 февраля 2024
Захарян восстановился от травмы и сможет сыграть в полуфинале Кубка Испании