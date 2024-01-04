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«Сельта» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 января 2024
Стали известны стартовые составы на матч «Валенсия» – «Альмерия»: 23 тур Ла Лига
«Валенсия» – «Альмерия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 февраля 2024
«Спартак» рассматривал вариант с трансфером Луиса Суареса
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Президент «Барселоны» высказался о судействе в матче «Реал» — «Альмерия»