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«Лас-Пальмас» – «Валенсия»: прогноз на матч испанской Ла Лиги, 10 февраля
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«Лас-Пальмас» – «Реал»: прогноз на матч Ла Лиги, 27 января
«Лас-Пальмас» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 января 2024
«Реал Сосьедад» – «Осасуна»: прогноз на матч испанской Ла Лиги, 10 февраля
Примера. «Барселона» обыграла «Осасуну» (1:0), у Роке дебютный гол
Ферран травмировался и покинул матч с «Осасуной» в слезах
Стали известны стартовые составы на матч «Барселона» – «Осасуна»: 20 тур Ла Лига
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