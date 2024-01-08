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«Лас-Пальмас» – «Валенсия»: прогноз на матч испанской Ла Лиги, 10 февраля
9 февраля, 18:37
0
«Реал Сосьедад» – «Осасуна»: прогноз на матч испанской Ла Лиги, 10 февраля
9 февраля, 18:28
0
Примера. «Барселона» обыграла «Осасуну» (1:0), у Роке дебютный гол
31 января, 23:04
0
Ферран травмировался и покинул матч с «Осасуной» в слезах
31 января, 21:16
1
Стали известны стартовые составы на матч «Барселона» – «Осасуна»: 20 тур Ла Лига
31 января, 19:54
0
«Лас-Пальмас» – «Валенсия»: прогноз на матч испанской Ла Лиги, 10 февраля
9 февраля, 18:37
0
Примера. Волевая победа на Канарах (2:1) позволила «Реалу» подняться в лидеры
27 января, 20:18
2
Стали известны стартовые составы на матч «Лас-Пальмас» – «Реал Мадрид»: 22 тур Ла Лиги
27 января, 17:09
0
«Лас-Пальмас» – «Реал»: прогноз на матч Ла Лиги, 27 января
27 января, 10:58
0
«Лас-Пальмас» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 января 2024
27 января, 09:44
0
«Реал Сосьедад» – «Осасуна»: прогноз на матч испанской Ла Лиги, 10 февраля
9 февраля, 18:28
0
Примера. «Барселона» обыграла «Осасуну» (1:0), у Роке дебютный гол
31 января, 23:04
0
Ферран травмировался и покинул матч с «Осасуной» в слезах
31 января, 21:16
1
Стали известны стартовые составы на матч «Барселона» – «Осасуна»: 20 тур Ла Лига
31 января, 19:54
0
«Барселона» – «Осасуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 января 2024
31 января, 12:09
0
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Лас-Пальмас
Осасуна
Испания. Кубок, 1/16 финала
Тенерифе
2 : 0
08.01.2024
Лас-Пальмас
Испания. Примера, 20 тур
Лас-Пальмас
3 : 0
13.01.2024
Вильярреал
Испания. Кубок, 1/8 финала
Осасуна
0 : 2
17.01.2024
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 21 тур
Райо Вальекано
0 : 2
20.01.2024
Лас-Пальмас
Испания. Примера, 21 тур
Осасуна
3 : 2
21.01.2024
Хетафе
Испания. Примера, 23 тур
Гранада
1 : 1
03.02.2024
Лас-Пальмас
Испания. Примера, 22 тур
Лас-Пальмас
1 : 2
27.01.2024
Реал
Испания. Примера, 21 тур
Райо Вальекано
0 : 2
20.01.2024
Лас-Пальмас
Испания. Примера, 20 тур
Лас-Пальмас
3 : 0
13.01.2024
Вильярреал
Испания. Кубок, 1/16 финала
Тенерифе
2 : 0
08.01.2024
Лас-Пальмас
Испания. Примера, 23 тур
Осасуна
0 : 3
04.02.2024
Сельта
Испания. Примера, 20 тур
Барселона
1 : 0
31.01.2024
Осасуна
Испания. Примера, 22 тур
Севилья
1 : 1
28.01.2024
Осасуна
Испания. Примера, 21 тур
Осасуна
3 : 2
21.01.2024
Хетафе
Испания. Кубок, 1/8 финала
Осасуна
0 : 2
17.01.2024
Реал Сосьедад

Лас-Пальмас - Осасуна - 25 февраля 2024

Лас-Пальмас
25.02.2024, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 26 тур
- : -
Не начался
Осасуна
Матч
Личные встречи
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Статистика матча Лас-Пальмас - Осасуна
Всего ударов по воротам
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Количество передач
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Сейвы
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Точность передач %
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Удары мимо ворот
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Блокированные удары
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0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Испания. Примера
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Испания. Примера, 24 тур
Кадис
0 : 1
09.02.2024
Бетис
Испания. Примера, 24 тур
Алавес
- : -
10.02.2024
Вильярреал
Испания. Примера, 24 тур
Реал Сосьедад
- : -
10.02.2024
Осасуна
Испания. Примера, 24 тур
Реал
- : -
10.02.2024
Жирона
Испания. Примера, 24 тур
Лас-Пальмас
- : -
10.02.2024
Валенсия
Испания. Примера, 24 тур
Кадис
0 : 1
09.02.2024
Бетис
Испания. Примера, 24 тур
Алавес
- : -
10.02.2024
Вильярреал
Испания. Примера, 24 тур
Реал Сосьедад
- : -
10.02.2024
Осасуна
Испания. Примера, 24 тур
Реал
- : -
10.02.2024
Жирона
Испания. Примера, 24 тур
Лас-Пальмас
- : -
10.02.2024
Валенсия
Испания. Примера, 24 тур
Хетафе
- : -
11.02.2024
Сельта
Россия
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