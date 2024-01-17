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Осасуна
«Реал Сосьедад» – «Осасуна»: прогноз на матч испанской Ла Лиги, 10 февраля
9 февраля, 18:28
0
Аршавин назвал победителя Кубка Испании в отсутствие «Реала» и «Барселоны»
7 февраля, 12:14
0
Масалитин: «Захарян потерял полгода, сколько еще он будет сидеть на лавке — непонятно»
6 февраля, 13:13
2
«Мальорка» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 февраля 2024
6 февраля, 10:31
0
Захарян восстановился от травмы и сможет сыграть в полуфинале Кубка Испании
5 февраля, 19:01
2
«Реал Сосьедад» – «Осасуна»: прогноз на матч испанской Ла Лиги, 10 февраля
9 февраля, 18:28
0
Аршавин назвал победителя Кубка Испании в отсутствие «Реала» и «Барселоны»
7 февраля, 12:14
0
Масалитин: «Захарян потерял полгода, сколько еще он будет сидеть на лавке — непонятно»
6 февраля, 13:13
2
«Мальорка» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 февраля 2024
6 февраля, 10:31
0
Захарян восстановился от травмы и сможет сыграть в полуфинале Кубка Испании
5 февраля, 19:01
2
«Реал Сосьедад» – «Осасуна»: прогноз на матч испанской Ла Лиги, 10 февраля
9 февраля, 18:28
0
Примера. «Барселона» обыграла «Осасуну» (1:0), у Роке дебютный гол
31 января, 23:04
0
Ферран травмировался и покинул матч с «Осасуной» в слезах
31 января, 21:16
1
Стали известны стартовые составы на матч «Барселона» – «Осасуна»: 20 тур Ла Лига
31 января, 19:54
0
«Барселона» – «Осасуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 января 2024
31 января, 12:09
0
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Реал Сосьедад
Осасуна
Испания. Кубок, 1/8 финала
Осасуна
0 : 2
17.01.2024
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 21 тур
Сельта
0 : 1
20.01.2024
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 21 тур
Осасуна
3 : 2
21.01.2024
Хетафе
Испания. Кубок, 1/4 финала
Сельта
1 : 2
23.01.2024
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 22 тур
Реал Сосьедад
0 : 0
27.01.2024
Райо Вальекано
Испания. Кубок, 1/2 финала
Мальорка
0 : 0
06.02.2024
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 23 тур
Жирона
0 : 0
03.02.2024
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 22 тур
Реал Сосьедад
0 : 0
27.01.2024
Райо Вальекано
Испания. Кубок, 1/4 финала
Сельта
1 : 2
23.01.2024
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 21 тур
Сельта
0 : 1
20.01.2024
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 23 тур
Осасуна
0 : 3
04.02.2024
Сельта
Испания. Примера, 20 тур
Барселона
1 : 0
31.01.2024
Осасуна
Испания. Примера, 22 тур
Севилья
1 : 1
28.01.2024
Осасуна
Испания. Примера, 21 тур
Осасуна
3 : 2
21.01.2024
Хетафе
Испания. Кубок, 1/8 финала
Осасуна
0 : 2
17.01.2024
Реал Сосьедад

Реал Сосьедад - Осасуна - 10 февраля 2024

Реал Сосьедад
10.02.2024, суббота, 18:15
Испания. Примера, 24 тур
- : -
Не начался
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Осасуна
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
25
Хави Галан
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
18
Хон Пачеко
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ПЗ
8
Микель Мерино
ЛП
4
Мартин Субименди
ЦП
22
Беньят Турриэнтес
ЦП
23
Брайс Мендес
ЦП
11
Арсен Захарян
ПП
14
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
15
Рубен Пенья
ЛЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
3
Хуан Крус
ЦЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
34
Икер Муньос
ЦП
19
Пабло Ибаньес
ЦП
16
Мойзес Гомес
ЦП
17
Анте Будимир
ЦФ
23
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Реал Сосьедад
Осасуна
4-5-1
1
Ремиро
25
Галан
5
Субельдия
18
Пачеко
24
Ле Норман
8
Мерино
4
Субименди
22
Турриэнтес
23
Мендес
11
Захарян
14
Силва
3-2-3-2
1
Эррера
5
Гарсия
3
Крус
24
Катена
12
Аресо
15
Пенья
34
Муньос
19
Ибаньес
16
Гомес
23
Гарсия
17
Будимир
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Осасуна
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Реал Сосьедад - Осасуна
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Испания. Примера, 24 тур
Кадис
- : -
09.02.2024
Бетис
Испания. Примера, 24 тур
Алавес
- : -
10.02.2024
Вильярреал
Испания. Примера, 24 тур
Реал Сосьедад
- : -
10.02.2024
Осасуна
Испания. Примера, 24 тур
Реал
- : -
10.02.2024
Жирона
Испания. Примера, 24 тур
Лас-Пальмас
- : -
10.02.2024
Валенсия
Испания. Примера, 24 тур
Кадис
- : -
09.02.2024
Бетис
Испания. Примера, 24 тур
Алавес
- : -
10.02.2024
Вильярреал
Испания. Примера, 24 тур
Реал Сосьедад
- : -
10.02.2024
Осасуна
Испания. Примера, 24 тур
Реал
- : -
10.02.2024
Жирона
Испания. Примера, 24 тур
Лас-Пальмас
- : -
10.02.2024
Валенсия
Испания. Примера, 24 тур
Хетафе
- : -
11.02.2024
Сельта
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