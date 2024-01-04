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Альмерия
Атлетик
Кубок Испании. «Атлетико» уступил «Атлетику» (0:1) в первом полуфинале, прервав 28-матчевую домашнюю серию без поражений
8 февраля, 01:31
0
«Атлетико» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2024
7 февраля, 11:09
0
Стали известны стартовые составы на матч «Валенсия» – «Альмерия»: 23 тур Ла Лига
3 февраля, 15:05
0
«Валенсия» – «Альмерия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 февраля 2024
3 февраля, 11:32
0
«Атлетик» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 февраля 2024
2 февраля, 12:07
0
Стали известны стартовые составы на матч «Валенсия» – «Альмерия»: 23 тур Ла Лига
3 февраля, 15:05
0
«Валенсия» – «Альмерия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 февраля 2024
3 февраля, 11:32
0
«Спартак» рассматривал вариант с трансфером Луиса Суареса
30 января, 12:44
6
«Барселона» почти 20 лет платила второму человеку среди арбитров». Клубное ТВ «Реала» отреагировало на слова Хави
23 января, 10:57
8
Президент «Барселоны» высказался о судействе в матче «Реал» — «Альмерия»
23 января, 08:37
2
Кубок Испании. «Атлетико» уступил «Атлетику» (0:1) в первом полуфинале, прервав 28-матчевую домашнюю серию без поражений
8 февраля, 01:31
0
«Атлетико» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2024
7 февраля, 11:09
0
«Атлетик» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 февраля 2024
2 февраля, 12:07
0
«Атлетик» – «Мальорка»: прогноз на матч 23 тура чемпионата Испании, 2 февраля
2 февраля, 09:54
0
«Кадис» – «Атлетик»: прогноз на матч Ла Лиги, 28 января
27 января, 13:54
0
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Последние матчи
Все
Альмерия
Атлетик
Испания. Примера, 19 тур
Осасуна
1 : 0
04.01.2024
Альмерия
Испания. Примера, 20 тур
Альмерия
0 : 0
14.01.2024
Жирона
Испания. Примера, 21 тур
Валенсия
1 : 0
20.01.2024
Атлетик
Испания. Примера, 21 тур
Реал
3 : 2
21.01.2024
Альмерия
Испания. Кубок, 1/4 финала
Атлетик
4 : 2
24.01.2024
Барселона
Испания. Примера, 23 тур
Валенсия
2 : 1
03.02.2024
Альмерия
Испания. Примера, 22 тур
Альмерия
0 : 3
26.01.2024
Алавес
Испания. Примера, 21 тур
Реал
3 : 2
21.01.2024
Альмерия
Испания. Примера, 20 тур
Альмерия
0 : 0
14.01.2024
Жирона
Испания. Примера, 19 тур
Осасуна
1 : 0
04.01.2024
Альмерия
Испания. Кубок, 1/2 финала
Атлетико
0 : 1
07.02.2024
Атлетик
Испания. Примера, 23 тур
Атлетик
4 : 0
02.02.2024
Мальорка
Испания. Примера, 22 тур
Кадис
0 : 0
28.01.2024
Атлетик
Испания. Кубок, 1/4 финала
Атлетик
4 : 2
24.01.2024
Барселона
Испания. Примера, 21 тур
Валенсия
1 : 0
20.01.2024
Атлетик

Альмерия - Атлетик - 12 февраля 2024

Альмерия
12.02.2024, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 24 тур
- : -
Не начался
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Атлетик
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Статистика матча Альмерия - Атлетик
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Владение мячом %
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Угловые удары
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Количество передач
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Точность передач %
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Удары мимо ворот
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Блокированные удары
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Удары из пределов штрафной
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0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
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Испания. Примера
Все
Текущие
Будущие
Испания. Примера, 24 тур
Кадис
- : -
09.02.2024
Бетис
Испания. Примера, 24 тур
Алавес
- : -
10.02.2024
Вильярреал
Испания. Примера, 24 тур
Реал Сосьедад
- : -
10.02.2024
Осасуна
Испания. Примера, 24 тур
Реал
- : -
10.02.2024
Жирона
Испания. Примера, 24 тур
Лас-Пальмас
- : -
10.02.2024
Валенсия
Испания. Примера, 24 тур
Кадис
- : -
09.02.2024
Бетис
Испания. Примера, 24 тур
Алавес
- : -
10.02.2024
Вильярреал
Испания. Примера, 24 тур
Реал Сосьедад
- : -
10.02.2024
Осасуна
Испания. Примера, 24 тур
Реал
- : -
10.02.2024
Жирона
Испания. Примера, 24 тур
Лас-Пальмас
- : -
10.02.2024
Валенсия
Испания. Примера, 24 тур
Хетафе
- : -
11.02.2024
Сельта
Россия
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