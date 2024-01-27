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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Лас-Пальмас - Реал
Лас-Пальмас - Реал: обзор матча 27 января 2024
Лас-Пальмас
27.01.2024, суббота, 18:15
Испания. Примера, 22 тур
1 : 2
Завершен
Реал
53'
Х. Муньос
65'
Винисиус
84'
О. Чуамени
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лас-Пальмас - Реал
90'
+9
Желтая карточка
О. Чуамени
90'
+7
Желтая карточка
Ф. Менди
Желтая карточка
М. Перроне
90'
+5
90'
Замена
Ф. Менди
️️️️
Винисиус
Замена
С. Каба
️️️️
Х. Муньос
89'
84'
ГОЛ! 1:2!
О. Чуамени
Пас отдал
Т. Кроос
Желтая карточка
Х. Муньос
82'
81'
Замена
А. Гюлер
️️️️
Родриго
81'
Замена
О. Чуамени
️️️️
Э. Камавинга
Замена
М. Кардона
️️️️
С. Рамирес
78'
Замена
Пехиньо
️️️️
М. Эль-Хаддади
78'
Замена
Э. Лойодиче
️️️️
А. Молейро
69'
Замена
Х. Херцог
️️️️
М. Парк
69'
65'
ГОЛ! 1:1!
Винисиус
Пас отдал
Э. Камавинга
59'
Замена
Хоселу
️️️️
Б. Диас
59'
Замена
Ф. Вальверде
️️️️
Д. Себальос
Желтая карточка
К. Родригес
55'
ГОЛ! 1:0!
Х. Муньос
Пас отдал
С. Рамирес
53'
5'
Желтая карточка
Родриго
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лас-Пальмас
1
Альваро Вальес
ВР
23
Серджи Кардона
ЛЗ
35
Мика Мармоль
ЦЗ
4
Алекс Суарес
ЦЗ
21
Максимо Перроне
ОП
2
Марвин Парк
ЦП
14
Хавьер Муньос
ЦП
10
Альберто Молейро
АП
20
Кириан Родригес
(К)
АП
19
Сандро Рамирес
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
6
Начо
(К)
ЦЗ
26
Дани Карвахаль
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
25
Даниэль Себальос
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
21
Браим Диас
АП
11
Родриго
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Лас-Пальмас
38
Але Горрин
ВР
13
Аарон Эскандель
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
15
Хуанма Херцог
ЦЗ
17
Пехиньо
ЛВ
12
Энцо Лойодиче
ЦП
6
Iñaki González
ЦП
9
Сори Каба
ЦФ
22
Марк Кардона
ЦФ
6
Фабио Гонсалес
ЦФ
17
Кристиан Эррера
ЦФ
Реал
30
Лукас Каньисарес
ВР
13
Кепа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
14
Лука Модрич
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
13
Хоселу
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Вальес
23
Кардона
4
Суарес
35
Мармоль
21
Перроне
2
Парк
14
Муньос
20
Родригес
10
Молейро
16
Эль-Хаддади
19
Рамирес
4-3-3
13
Лунин
26
Карвахаль
22
Рюдигер
6
Начо
11
Гарсия
25
Себальос
8
Кроос
6
Камавинга
11
Родриго
21
Диас
7
Винисиус
2
Парк
15
Херцог
15
Херцог
2
Парк
10
Молейро
12
Лойодиче
12
Лойодиче
10
Молейро
16
Эль-Хаддади
17
Пехиньо
17
Пехиньо
16
Эль-Хаддади
14
Муньос
9
Каба
9
Каба
14
Муньос
19
Рамирес
22
Кардона
22
Кардона
19
Рамирес
7
Винисиус
23
Менди
23
Менди
7
Винисиус
6
Камавинга
14
Чуамени
14
Чуамени
6
Камавинга
25
Себальос
8
Вальверде
8
Вальверде
25
Себальос
11
Родриго
15
Гюлер
15
Гюлер
11
Родриго
21
Диас
13
Хоселу
13
Хоселу
21
Диас
Остались в запасе
Лас-Пальмас
Реал
38
Але Горрин
ВР
13
Аарон Эскандель
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
6
Iñaki González
ЦП
6
Фабио Гонсалес
ЦФ
17
Кристиан Эррера
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
30
Лукас Каньисарес
ВР
13
Кепа
ВР
14
Лука Модрич
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
38
Але Горрин
ВР
13
Аарон Эскандель
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
6
Iñaki González
ЦП
6
Фабио Гонсалес
ЦФ
17
Кристиан Эррера
ЦФ
Остались в запасе
30
Лукас Каньисарес
ВР
13
Кепа
ВР
14
Лука Модрич
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Лас-Пальмас - Реал
3
3
Всего ударов по воротам
7
13
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
1
6
Нарушения
17
14
Офсайды
0
3
Количество передач
549
484
Сейвы
3
1
Точность передач %
92
89
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
5
10
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
0.61
2.3
Матчи команд
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 16 тур
Лас-Пальмас
- : -
28.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
0 : 2
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Информация о матче
Главный судья:
Сесар Сото Градо
Стадион:
Эстадио де Гран Канария
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