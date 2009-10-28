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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Челси - Болтон
Челси - Болтон: обзор матча 28 октября 2009
Челси
28.10.2009, среда, 22:45
Кубок Английской лиги, 1/8 финала
4 : 0
Завершен
Болтон
15'
С. Калу
26'
Ф. Малуда
67'
Деку
89'
Д. Дрогба
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Челси - Болтон
ГОЛ! 4:0!
Д. Дрогба
Пас отдал
Д. Коул
ГОЛ! 3:0!
Деку
Пас отдал
Д. Коул
Замена
Д. Дрогба
️️️️
Д. Старридж
Замена
К. Бешам
️️️️
М. Тэйлор
Замена
Й. Элмандер
️️️️
Г. Стейнссон
Замена
М. Эссьен
️️️️
С. Калу
ГОЛ! 2:0!
Ф. Малуда
Пас отдал
С. Калу
Замена
Р. Тернбулл
️️️️
Э. Илариу
Травма
Э. Илариу
ГОЛ! 1:0!
С. Калу
Пас отдал
П. Феррейра
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
40
Энрике Илариу
ВР
19
Паулу Феррейра
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
33
Алекс
ЦЗ
0
Жулиано Беллетти
ПЗ
12
Джо Коул
ЛП
0
Деку
ЦП
13
Михаэль Баллак
(К)
ЦП
8
Саломон Калу
АП
13
Флоран Малуда
ПП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Болтон
26
Али Аль-Хабси
ВР
2
Джей-Ллойд Самуэль
ЛЗ
39
Зэт Найт
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
18
Сэм Риккеттс
ПЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
31
Гретар Стейнссон
ОП
16
Марк Дэйвис
ЦП
16
Рикардо Гарднер
ЦП
21
Фабрис Муамба
ПП
39
Иван Класнич
ЦФ
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
2
Майкл Эссьен
ОП
18
Неманья Матич
ОП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
11
Дидье Дрогба
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Болтон
22
Юсси Яскилайнен
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
21
Тамир Коэн
ЦП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
11
Йохан Элмандер
ЦФ
4-4-1-1
40
Илариу
19
Феррейра
20
Иванович
33
Алекс
0
Беллетти
12
Коул
0
Деку
13
Баллак
13
Малуда
8
Калу
15
Старридж
4-1-4-1
26
Аль-Хабси
18
Риккеттс
39
Найт
24
Кэхилл
2
Самуэль
31
Стейнссон
21
Муамба
16
Дэйвис
16
Гарднер
31
Тэйлор
39
Класнич
40
Илариу
22
Тернбулл
22
Тернбулл
40
Илариу
8
Калу
2
Эссьен
2
Эссьен
8
Калу
15
Старридж
11
Дрогба
11
Дрогба
15
Старридж
31
Тэйлор
6
Бешам
6
Бешам
31
Тэйлор
31
Стейнссон
11
Элмандер
11
Элмандер
31
Стейнссон
Остались в запасе
Челси
Болтон
25
Джеффри Брума
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
22
Юсси Яскилайнен
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
21
Тамир Коэн
ЦП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
Остались в запасе
25
Джеффри Брума
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
16
Фабио Борини
ЦФ
Остались в запасе
22
Юсси Яскилайнен
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
21
Тамир Коэн
ЦП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Челси - Болтон
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
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