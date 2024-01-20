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Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Мальорка
Вильярреал - Мальорка: обзор матча 20 января 2024
Вильярреал
20.01.2024, суббота, 18:15
Испания. Примера, 21 тур
1 : 1
Завершен
Мальорка
45+1'
А. Серлот
90+1'
Х. Льябрес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вильярреал - Мальорка
90'
+1
ГОЛ! 1:1!
Х. Льябрес
Пас отдал
М. Морланес
88'
Замена
Х. Льябрес
️️️️
С. Дардер
Замена
Э. Капу
️️️️
Ф. Коклен
84'
Замена
М. Тригерос
️️️️
А. Баэна
84'
83'
Желтая карточка
С. Дардер
Желтая карточка
К. Фемения
82'
80'
Замена
В. Мурики
️️️️
К. Ларин
80'
Замена
Х. Коста
️️️️
А. Латорре
80'
Замена
О. Маскарель
️️️️
С. Кошта
Замена
Г. Гедеш
️️️️
И. Акомах
70'
Красная карточка
П. Рейна
62'
58'
Замена
Абдон
️️️️
А. Санчес
ГОЛ! 1:0!
А. Серлот
Пас отдал
А. Баэна
45'
+1
Желтая карточка
А. Серлот
45'
27'
Желтая карточка
К. Ларин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Филип Йоргенсен
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
14
Санти Комесанья
ЦП
11
Илиас Акомах
ПВ
7
Жерар Морено
(К)
ЦФ
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Мальорка
1
Предраг Райкович
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
21
Антонио Раильо
(К)
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
11
Саму Кошта
ОП
6
Антонио Санчес
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
14
Дани Родригес
АП
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Вильярреал
1
Икер Альварес
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
20
Карлос Ромеро
ЛАЗ
5
Стефан Лекович
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
6
Этьенн Капу
ОП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Мальорка
1
Доминик Грейф
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
4
Давид Лопес
ЦЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
31
Yuzún Ley
ЦЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
8
Омар Маскарель
ОП
19
Хави Льябрес
ЦП
14
Даниэль Луна
АП
19
Ведат Мурики
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Йоргенсен
5
Морено
3
Байи
4
Куэнка
17
Фемения
13
Коклен
14
Комесанья
10
Баэна
11
Акомах
9
Серлот
7
Морено
4-1-3-1-1
1
Райкович
24
Вальент
21
Раильо
22
Настасич
3
Латорре
11
Кошта
6
Санчес
8
Морланес
10
Дардер
14
Родригес
9
Ларин
13
Коклен
6
Капу
6
Капу
13
Коклен
10
Баэна
14
Тригерос
14
Тригерос
10
Баэна
11
Акомах
11
Гедеш
11
Гедеш
11
Акомах
3
Латорре
24
Коста
24
Коста
3
Латорре
11
Кошта
8
Маскарель
8
Маскарель
11
Кошта
10
Дардер
19
Льябрес
19
Льябрес
10
Дардер
9
Ларин
19
Мурики
19
Мурики
9
Ларин
6
Санчес
9
Абдон
9
Абдон
6
Санчес
Остались в запасе
Вильярреал
Мальорка
1
Икер Альварес
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
20
Карлос Ромеро
ЛАЗ
5
Стефан Лекович
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
1
Доминик Грейф
ВР
3
Хосе Копете
ЦЗ
4
Давид Лопес
ЦЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
31
Yuzún Ley
ЦЗ
14
Даниэль Луна
АП
21
Амат Ндиайе
ЛВ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Остались в запасе
1
Икер Альварес
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
20
Карлос Ромеро
ЛАЗ
5
Стефан Лекович
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Остались в запасе
1
Доминик Грейф
ВР
3
Хосе Копете
ЦЗ
4
Давид Лопес
ЦЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
31
Yuzún Ley
ЦЗ
14
Даниэль Луна
АП
21
Амат Ндиайе
ЛВ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Хавьер Агирре
Статистика матча Вильярреал - Мальорка
2
1
2
Всего ударов по воротам
18
8
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
6
Нарушения
13
11
Офсайды
0
2
Количество передач
438
409
Сейвы
1
4
Точность передач %
81
77
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
7
4
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
9
3
xG (ожидаемые голы)
1.98
0.45
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Информация о матче
Главный судья:
Мигель Анхель Ортис Арьяс
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
Посещаемость:
16479 из 22000 зрителей (74%)
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