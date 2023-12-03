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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Альмерия - Бетис
Альмерия - Бетис: обзор матча 03 декабря 2023
Альмерия
03.12.2023, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 15 тур
0 : 0
Завершен
Бетис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Альмерия - Бетис
Замена
Чуми
️️️️
А. Посо
86'
83'
Желтая карточка
Р. Силва
83'
Замена
С. Папастатопулос
️️️️
Г. Пеццелла
74'
Желтая карточка
А. Диао
Замена
Лазаро
️️️️
А. Эмбарба
74'
74'
Замена
Л. Энрике
️️️️
А. Диао
Замена
Д. Лопи
️️️️
Г. Мелеро
62'
52'
Желтая карточка
М. Рока
46'
Замена
Э. Абде
️️️️
А. Перес
30'
Замена
А. Руйбаль
️️️️
В. Жозе
27'
Красная карточка
Э. Бельерин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альмерия
81
Луиш Максимиану
ВР
18
Серхио Акьем
ЛЗ
23
Сесар Монтес
ЦЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
24
Алехандро Посо
ПЗ
19
Ларджи Рамазани
ЛВ
8
Лукас Робертоне
(К)
ЦП
16
Гонсало Мелеро
ЦП
11
Серхио Аррибас
ПВ
23
Адриан Эмбарба
ПВ
12
Лео Баптистао
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Бетис
1
Руй Силва
ВР
16
Абнер
ЛЗ
2
Герман Пеццелла
(К)
ЦЗ
4
Шади Рияд
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
11
Ассане Диао
ЛВ
21
Марк Рока
ОП
2
Гидо Родригес
ЦП
22
Иско
АП
12
Виллиан Жозе
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Альмерия
13
Диего Мариньо
ВР
13
Фернандо Мартинес
ВР
15
Кайки
ЦЗ
20
Алехандро Сентельес
ЦЗ
21
Чуми
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
17
Лазаро
ЛВ
30
Дьон Лопи
ОП
17
Арнау Пучмаль
ЦП
14
Иддрису Баба
ЦП
33
Марсиано Санка
ЦФ
28
Рашад Феттал
ЦФ
Бетис
30
Фран Вьейтес
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
10
Эз Абде
ЛВ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
5
Серджи Альтимира
ЦП
19
Хуан Крус
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
11
Луис Энрике
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
4-2-3-1
81
Максимиану
18
Акьем
23
Монтес
6
Гонсалес
24
Посо
8
Робертоне
16
Мелеро
19
Рамазани
11
Аррибас
23
Эмбарба
12
Баптистао
4-1-1-2-2
1
Силва
2
Бельерин
2
Пеццелла
4
Рияд
16
Абнер
21
Рока
2
Родригес
22
Иско
11
Диао
22
Перес
12
Виллиан Жозе
24
Посо
21
Чуми
21
Чуми
24
Посо
16
Мелеро
30
Лопи
30
Лопи
16
Мелеро
23
Эмбарба
17
Лазаро
17
Лазаро
23
Эмбарба
2
Пеццелла
19
Папастатопулос
19
Папастатопулос
2
Пеццелла
22
Перес
10
Эз Абде
10
Эз Абде
22
Перес
12
Виллиан Жозе
24
Руйбаль
24
Руйбаль
12
Виллиан Жозе
11
Диао
11
Энрике
11
Энрике
11
Диао
Остались в запасе
Альмерия
Бетис
13
Диего Мариньо
ВР
13
Фернандо Мартинес
ВР
15
Кайки
ЦЗ
20
Алехандро Сентельес
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
17
Арнау Пучмаль
ЦП
14
Иддрису Баба
ЦП
33
Марсиано Санка
ЦФ
28
Рашад Феттал
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
30
Фран Вьейтес
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
5
Серджи Альтимира
ЦП
19
Хуан Крус
АП
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
13
Диего Мариньо
ВР
13
Фернандо Мартинес
ВР
15
Кайки
ЦЗ
20
Алехандро Сентельес
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
17
Арнау Пучмаль
ЦП
14
Иддрису Баба
ЦП
33
Марсиано Санка
ЦФ
28
Рашад Феттал
ЦФ
Остались в запасе
30
Фран Вьейтес
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
5
Серджи Альтимира
ЦП
19
Хуан Крус
АП
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Альмерия - Бетис
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Альмерия
Испания. Сегунда, 16 тур
Альмерия
- : -
29.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Сеута
2 : 3
23.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
2 : 1
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Муньис Руис
Стадион:
Медитерранео
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