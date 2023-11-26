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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Лас-Пальмас
Бетис - Лас-Пальмас: обзор матча 26 ноября 2023
Бетис
26.11.2023, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 14 тур
1 : 0
Завершен
Лас-Пальмас
19'
В. Жозе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бетис - Лас-Пальмас
Желтая карточка
Б. Иглесиас
90'
+6
88'
Замена
М. Кардона
️️️️
Х. Муньос
80'
Замена
Б. Рамирес
️️️️
М. Эль-Хаддади
Замена
Н. Фекир
️️️️
Иско
76'
Замена
Б. Иглесиас
️️️️
В. Жозе
75'
66'
Замена
С. Рамирес
️️️️
М. Парк
Замена
Э. Абде
️️️️
Л. Энрике
60'
Замена
Родри
️️️️
А. Перес
60'
53'
Желтая карточка
М. Эль-Хаддади
Замена
А. Гуардадо
️️️️
В. Карвалью
52'
46'
Замена
Э. Лойодиче
️️️️
М. Перроне
46'
Замена
Х. Араухо
️️️️
А. Суарес
33'
Желтая карточка
М. Перроне
ГОЛ! 1:0!
В. Жозе
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
30
Фран Вьейтес
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
2
Герман Пеццелла
(К)
ЦЗ
4
Шади Рияд
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
2
Гидо Родригес
ЦП
22
Иско
АП
11
Луис Энрике
ПВ
22
Айосе Перес
ЦФ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Лас-Пальмас
1
Альваро Вальес
ВР
23
Серджи Кардона
ЛЗ
23
Сауль Коко
ЦЗ
35
Мика Мармоль
ЦЗ
4
Алекс Суарес
ЦЗ
21
Максимо Перроне
ОП
2
Марвин Парк
ЦП
14
Хавьер Муньос
ЦП
10
Альберто Молейро
ЦП
20
Кириан Родригес
(К)
АП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Бетис
13
Гильерме Фернандеш
ВР
16
Абнер
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
11
Ассане Диао
ЛВ
10
Эз Абде
ЛВ
21
Марк Рока
ОП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
5
Серджи Альтимира
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
10
Родри
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Лас-Пальмас
13
Аарон Эскандель
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
15
Хуанма Херцог
ЦЗ
22
Хулиан Араухо
ПЗ
11
Бенито Рамирес
ЛВ
17
Пехиньо
ЛВ
12
Оменуке Мфулу
ОП
12
Энцо Лойодиче
ЦП
17
Кристиан Эррера
ЦФ
9
Сори Каба
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
22
Марк Кардона
ЦФ
4-1-1-2-2
30
Вьейтес
33
Миранда
2
Пеццелла
4
Рияд
2
Бельерин
10
Карвалью
2
Родригес
22
Иско
11
Энрике
12
Виллиан Жозе
22
Перес
4-1-3-1-1
1
Вальес
23
Коко
35
Мармоль
4
Суарес
23
Кардона
21
Перроне
2
Парк
14
Муньос
10
Молейро
20
Родригес
16
Эль-Хаддади
10
Карвалью
18
Гуардадо
18
Гуардадо
10
Карвалью
22
Иско
10
Фекир
10
Фекир
22
Иско
22
Перес
10
Родри
10
Родри
22
Перес
11
Энрике
10
Эз Абде
10
Эз Абде
11
Энрике
12
Виллиан Жозе
7
Иглесиас
7
Иглесиас
12
Виллиан Жозе
4
Суарес
22
Араухо
22
Араухо
4
Суарес
21
Перроне
12
Лойодиче
12
Лойодиче
21
Перроне
16
Эль-Хаддади
11
Рамирес
11
Рамирес
16
Эль-Хаддади
2
Парк
19
Рамирес
19
Рамирес
2
Парк
14
Муньос
22
Кардона
22
Кардона
14
Муньос
Остались в запасе
Бетис
Лас-Пальмас
13
Гильерме Фернандеш
ВР
16
Абнер
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
21
Марк Рока
ОП
5
Серджи Альтимира
ЦП
11
Ассане Диао
ЛВ
24
Айтор Руйбаль
ПВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
13
Аарон Эскандель
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
15
Хуанма Херцог
ЦЗ
12
Оменуке Мфулу
ОП
17
Пехиньо
ЛВ
17
Кристиан Эррера
ЦФ
9
Сори Каба
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Остались в запасе
13
Гильерме Фернандеш
ВР
16
Абнер
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
21
Марк Рока
ОП
5
Серджи Альтимира
ЦП
11
Ассане Диао
ЛВ
24
Айтор Руйбаль
ПВ
Остались в запасе
13
Аарон Эскандель
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
15
Хуанма Херцог
ЦЗ
12
Оменуке Мфулу
ОП
17
Пехиньо
ЛВ
17
Кристиан Эррера
ЦФ
9
Сори Каба
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Статистика матча Бетис - Лас-Пальмас
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 16 тур
Лас-Пальмас
- : -
28.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
0 : 2
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Информация о матче
Главный судья:
Виктор Гарсия Вердура
Стадион:
Бенито Вильямарин
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