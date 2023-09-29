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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Севилья
Барселона - Севилья: обзор матча 29 сентября 2023
Барселона
29.09.2023, пятница, 22:00
Испания. Примера, 8 тур
1 : 0
Завершен
Севилья
76'
С. Рамос (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Барселона - Севилья
Желтая карточка
И. Гюндоган
90'
+3
89'
Желтая карточка
Л. Баде
82'
Замена
Сусо
️️️️
А. Педроса
82'
Замена
Х. Навас
️️️️
Х. Санчес
Замена
О. Ромеу
️️️️
Л. Ямаль
82'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
С. Рамос
76'
75'
Замена
М. Акунья
️️️️
Д. Лукебакио
75'
Замена
М. Диас
️️️️
Э. Ламела
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Ж. Феликс
72'
66'
Замена
Фернандо
️️️️
Д. Соу
52'
Желтая карточка
Э. Ламела
50'
Желтая карточка
Х. Санчес
Желтая карточка
Ж. Канселу
45'
Замена
Ф. Лопес
️️️️
Рафинья
36'
Травма
Рафинья
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
20
Илкай Гюндоган
ОП
6
Гави
ЦП
11
Рафинья
ЦП
79
Жоау Феликс
ЛФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
10
Ламин Ямаль
РФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Севилья
1
Эрьян Нюланд
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
24
Хуанлу Санчес
ПЗ
97
Джибриль Соу
ОП
19
Хоан Хордан
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
9
Эрик Ламела
ЛФ
11
Доди Лукебакио
ЦФ
7
Лукас Окампос
РФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Барселона
1
Иньяки Пенья
ВР
13
Андер Астралага
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
7
Фермин Лопес
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
14
Ферран Торрес
ПВ
Севилья
13
Марко Дмитрович
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
5
Фернандо
ОП
8
Неманья Гудель
ЦП
10
Сусо
ПВ
24
Аднан Янузай
ПВ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
9
Мариано Диас
ЦФ
4-1-2-3
1
тер Стеген
3
Бальде
23
Кунде
15
Кристенсен
2
Канселу
20
Гюндоган
6
Гави
11
Рафинья
79
Феликс
9
Левандовски
10
Ямаль
4-1-2-3
1
Нюланд
24
Санчес
5
Баде
93
Рамос
17
Педроса
97
Соу
19
Хордан
11
Ракитич
7
Окампос
11
Лукебакио
9
Ламела
11
Рафинья
7
Лопес
7
Лопес
11
Рафинья
10
Ямаль
21
Ромеу
21
Ромеу
10
Ямаль
79
Феликс
14
Торрес
14
Торрес
79
Феликс
11
Лукебакио
21
Акунья
21
Акунья
11
Лукебакио
24
Санчес
16
Навас
16
Навас
24
Санчес
97
Соу
5
Фернандо
5
Фернандо
97
Соу
17
Педроса
10
Сусо
10
Сусо
17
Педроса
9
Ламела
9
Диас
9
Диас
9
Ламела
Остались в запасе
Барселона
Севилья
6
Серджи Роберто
ЦП
1
Иньяки Пенья
ВР
13
Андер Астралага
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
13
Марко Дмитрович
ВР
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
8
Неманья Гудель
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
6
Серджи Роберто
ЦП
1
Иньяки Пенья
ВР
13
Андер Астралага
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
Остались в запасе
13
Марко Дмитрович
ВР
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
8
Неманья Гудель
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Барселона - Севилья
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
- : -
29.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
1 : 4
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Мигель Анхель Ортис Арьяс
Стадион:
Олимпико де Монжуик
Где смотреть матч:
Okko
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