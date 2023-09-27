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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Лас-Пальмас
Реал - Лас-Пальмас: обзор матча 27 сентября 2023
Реал
27.09.2023, среда, 20:00
Испания. Примера, 7 тур
2 : 0
Завершен
Лас-Пальмас
45+2'
Б. Диас
54'
Хоселу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал - Лас-Пальмас
79'
Желтая карточка
С. Коко
77'
Замена
М. Перроне
️️️️
Х. Муньос
77'
Замена
Э. Лойодиче
️️️️
Х. Виера
Замена
Т. Кроос
️️️️
Э. Камавинга
77'
Замена
Ф. Гарсия
️️️️
Ф. Менди
77'
57'
Замена
М. Парк
️️️️
С. Каба
Замена
Винисиус
️️️️
Хоселу
57'
Замена
Д. Себальос
️️️️
Б. Диас
57'
ГОЛ! 2:0!
Хоселу
Пас отдал
Родриго
54'
46'
Замена
К. Родригес
️️️️
О. Мфулу
46'
Замена
С. Кардона
️️️️
Д. Синкгравен
ГОЛ! 1:0!
Б. Диас
Пас отдал
Л. Васкес
45'
+2
Замена
Л. Васкес
️️️️
Д. Алаба
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
13
Кепа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
8
Федерико Вальверде
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
21
Браим Диас
АП
11
Родриго
ПВ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Лас-Пальмас
1
Альваро Вальес
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
23
Эрик Курбело
ЦЗ
23
Сауль Коко
ЦЗ
22
Хулиан Араухо
ПЗ
12
Оменуке Мфулу
ОП
14
Хавьер Муньос
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
17
Кристиан Эррера
ЦФ
9
Сори Каба
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
13
Фран Гонсалес
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
26
Дани Карвахаль
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
5
Джуд Беллингем
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
Лас-Пальмас
38
Але Горрин
ВР
13
Аарон Эскандель
ВР
23
Серджи Кардона
ЛЗ
4
Алекс Суарес
ЦЗ
15
Хуанма Херцог
ЦЗ
18
Альваро Лемос
ПЗ
17
Пехиньо
ЛВ
21
Максимо Перроне
ОП
12
Энцо Лойодиче
ЦП
2
Марвин Парк
ЦП
20
Кириан Родригес
АП
22
Марк Кардона
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Кепа
23
Менди
22
Рюдигер
5
Алаба
6
Начо
14
Чуамени
8
Вальверде
6
Камавинга
21
Диас
11
Родриго
13
Хоселу
4-1-1-1-3
1
Вальес
22
Араухо
23
Курбело
23
Коко
24
Синкгравен
12
Мфулу
14
Муньос
10
Виера
16
Эль-Хаддади
9
Каба
17
Эррера
23
Менди
11
Гарсия
11
Гарсия
23
Менди
21
Диас
25
Себальос
25
Себальос
21
Диас
6
Камавинга
8
Кроос
8
Кроос
6
Камавинга
13
Хоселу
7
Винисиус
7
Винисиус
13
Хоселу
5
Алаба
17
Васкес
17
Васкес
5
Алаба
24
Синкгравен
23
Кардона
23
Кардона
24
Синкгравен
14
Муньос
21
Перроне
21
Перроне
14
Муньос
10
Виера
12
Лойодиче
12
Лойодиче
10
Виера
9
Каба
2
Парк
2
Парк
9
Каба
12
Мфулу
20
Родригес
20
Родригес
12
Мфулу
Остались в запасе
Реал
Лас-Пальмас
13
Андрей Лунин
ВР
13
Фран Гонсалес
ВР
26
Дани Карвахаль
ПЗ
5
Джуд Беллингем
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
38
Але Горрин
ВР
13
Аарон Эскандель
ВР
4
Алекс Суарес
ЦЗ
15
Хуанма Херцог
ЦЗ
18
Альваро Лемос
ПЗ
17
Пехиньо
ЛВ
22
Марк Кардона
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
13
Фран Гонсалес
ВР
26
Дани Карвахаль
ПЗ
5
Джуд Беллингем
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
Остались в запасе
38
Але Горрин
ВР
13
Аарон Эскандель
ВР
4
Алекс Суарес
ЦЗ
15
Хуанма Херцог
ЦЗ
18
Альваро Лемос
ПЗ
17
Пехиньо
ЛВ
22
Марк Кардона
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Статистика матча Реал - Лас-Пальмас
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 16 тур
Лас-Пальмас
- : -
28.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
0 : 2
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Информация о матче
Стадион:
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