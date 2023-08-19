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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Альмерия - Реал
Альмерия - Реал: обзор матча 19 августа 2023
Альмерия
19.08.2023, суббота, 20:30
Испания. Примера, 2 тур
1 : 3
Завершен
Реал
3'
С. Аррибас
19'
Д. Беллингем
60'
Д. Беллингем
73'
Винисиус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Альмерия - Реал
Замена
Лазаро
️️️️
Л. Суарес
90'
+2
Замена
А. Пучмаль
️️️️
С. Аррибас
90'
+2
90'
Замена
Б. Диас
️️️️
Винисиус
90'
Замена
Л. Васкес
️️️️
Ф. Вальверде
81'
Замена
Хоселу
️️️️
Д. Беллингем
73'
ГОЛ! 1:3!
Винисиус
Пас отдал
Д. Беллингем
72'
Замена
Э. Камавинга
️️️️
Т. Кроос
72'
Замена
Л. Модрич
️️️️
Родриго
Замена
А. Посо
️️️️
М. Пубиль
70'
Замена
Г. Мелеро
️️️️
Л. Робертоне
69'
Замена
И. Коне
️️️️
Л. Рамазани
62'
60'
ГОЛ! 1:2!
Д. Беллингем
Пас отдал
Т. Кроос
Желтая карточка
Чуми
59'
19'
ГОЛ! 1:1!
Д. Беллингем
ГОЛ! 1:0!
С. Аррибас
Пас отдал
Л. Робертоне
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альмерия
81
Луиш Максимиану
ВР
18
Серхио Акьем
ЛЗ
21
Чуми
ЦЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
19
Ларджи Рамазани
ЛВ
8
Лукас Робертоне
ЦП
14
Иддрису Баба
ЦП
11
Серхио Аррибас
ПВ
23
Адриан Эмбарба
ПВ
97
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
26
Дани Карвахаль
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
8
Федерико Вальверде
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
11
Родриго
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Альмерия
13
Фернандо Мартинес
ВР
13
Диего Мариньо
ВР
15
Кайки
ЦЗ
20
Алехандро Сентельес
ЦЗ
24
Алехандро Посо
ПЗ
17
Лазаро
ЛВ
30
Дьон Лопи
ОП
17
Арнау Пучмаль
ЦП
16
Гонсало Мелеро
ЦП
8
Гуи Гедеш
ЦП
28
Арвин Аппиа
ПВ
28
Ибрахима Коне
ЦФ
Реал
13
Кепа
ВР
13
Фран Гонсалес
ВР
6
Начо
ЦЗ
14
Лука Модрич
ЦП
10
Нико Пас
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
21
Браим Диас
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
13
Хоселу
ЦФ
4-2-3-1
81
Максимиану
18
Акьем
21
Чуми
6
Гонсалес
18
Пубиль
8
Робертоне
14
Баба
19
Рамазани
11
Аррибас
23
Эмбарба
97
Суарес
4-1-3-2
13
Лунин
26
Карвахаль
22
Рюдигер
5
Алаба
11
Гарсия
14
Чуамени
8
Вальверде
8
Кроос
5
Беллингем
11
Родриго
7
Винисиус
18
Пубиль
24
Посо
24
Посо
18
Пубиль
11
Аррибас
17
Пучмаль
17
Пучмаль
11
Аррибас
8
Робертоне
16
Мелеро
16
Мелеро
8
Робертоне
97
Суарес
17
Лазаро
17
Лазаро
97
Суарес
19
Рамазани
28
Коне
28
Коне
19
Рамазани
11
Родриго
14
Модрич
14
Модрич
11
Родриго
8
Кроос
6
Камавинга
6
Камавинга
8
Кроос
7
Винисиус
21
Диас
21
Диас
7
Винисиус
8
Вальверде
17
Васкес
17
Васкес
8
Вальверде
5
Беллингем
13
Хоселу
13
Хоселу
5
Беллингем
Остались в запасе
Альмерия
Реал
13
Фернандо Мартинес
ВР
13
Диего Мариньо
ВР
15
Кайки
ЦЗ
20
Алехандро Сентельес
ЦЗ
30
Дьон Лопи
ОП
8
Гуи Гедеш
ЦП
28
Арвин Аппиа
ПВ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
13
Кепа
ВР
13
Фран Гонсалес
ВР
6
Начо
ЦЗ
10
Нико Пас
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
13
Фернандо Мартинес
ВР
13
Диего Мариньо
ВР
15
Кайки
ЦЗ
20
Алехандро Сентельес
ЦЗ
30
Дьон Лопи
ОП
8
Гуи Гедеш
ЦП
28
Арвин Аппиа
ПВ
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
13
Фран Гонсалес
ВР
6
Начо
ЦЗ
10
Нико Пас
ЦП
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Альмерия - Реал
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Альмерия
Испания. Сегунда, 16 тур
Альмерия
- : -
29.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Сеута
2 : 3
23.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
2 : 1
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Информация о матче
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