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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Балтика - Факел
Балтика - Факел: обзор матча 06 августа 2023
Балтика
06.08.2023, воскресенье, 17:30
Россия. Премьер-лига, 3 тур
2 : 1
Завершен
Факел
8'
В. Черов (АГ)
48'
Т. Мусаев
14'
В. Якимов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Балтика - Факел
90'
+3
Желтая карточка
И. Квеквескири
Желтая карточка
Т. Мусаев
81'
79'
Желтая карточка
С. Божин
Замена
А. Дудиев
️️️️
Р. Фернандес
79'
78'
Замена
А. Багамаев
️️️️
В. Якимов
Замена
В. Лазарев
️️️️
А. Галоян
71'
66'
Замена
А. Долгов
️️️️
Е. Марков
57'
Замена
И. Квеквескири
️️️️
Х. Аппаев
Замена
А. Энрикес
️️️️
М. Кузьмин
57'
ГОЛ! 2:1!
Т. Мусаев
Пас отдал
М. Кузьмин
48'
Замена
Т. Мусаев
️️️️
Г. Гузина
46'
46'
Замена
К. Суслов
️️️️
С. Брызгалов
34'
Желтая карточка
С. Брызгалов
14'
ГОЛ! 1:1!
В. Якимов
Пас отдал
В. Черов
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
В. Черов
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
1
Евгений Латышонок
ВР
21
Роберто Фернандес
ЛЗ
26
Никола Радмановац
ЦЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
53
Ян Казаев
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
21
Артур Галоян
АП
19
Сергей Пряхин
ПВ
30
Гедеон Гузина
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Факел
31
Александр Беленов
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
8
Андрей Мендель
ОП
23
Вячеслав Якимов
ОП
7
Никита Моцпан
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
20
Евгений Марков
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
21
Иван Остойич
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
5
Александр Осипов
ОП
16
Жоау Ламейра
ОП
59
Тигран Аванесян
ОП
77
Владислав Лазарев
АП
86
Дмитрий Барков
ЦФ
9
Анхело Энрикес
ЦФ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
Факел
88
Виталий Гудиев
ВР
35
Вячеслав Доровских
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
77
Андрей Ивлев
ЦП
8
Абдулла Багамаев
ПВ
56
Матвей Ивахнов
ЦФ
11
Александр Долгов
ЦФ
21
Максим Максимов
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Латышонок
26
Радмановац
2
Жиров
15
Пуцко
21
Фернандес
7
Маляров
53
Казаев
6
Кузьмин
21
Галоян
19
Пряхин
30
Гузина
4-2-2-2
31
Беленов
2
Черов
92
Брызгалов
47
Божин
30
Кудряшов
8
Мендель
23
Якимов
10
Альшин
7
Моцпан
14
Аппаев
20
Марков
21
Фернандес
8
Дудиев
8
Дудиев
21
Фернандес
21
Галоян
77
Лазарев
77
Лазарев
21
Галоян
6
Кузьмин
9
Энрикес
9
Энрикес
6
Кузьмин
30
Гузина
11
Мусаев
11
Мусаев
30
Гузина
92
Брызгалов
91
Суслов
91
Суслов
92
Брызгалов
14
Аппаев
33
Квеквескири
33
Квеквескири
14
Аппаев
23
Якимов
8
Багамаев
8
Багамаев
23
Якимов
20
Марков
11
Долгов
11
Долгов
20
Марков
Остались в запасе
Балтика
Факел
39
Максим Бориско
ВР
21
Иван Остойич
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
5
Александр Осипов
ОП
16
Жоау Ламейра
ОП
59
Тигран Аванесян
ОП
86
Дмитрий Барков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
88
Виталий Гудиев
ВР
35
Вячеслав Доровских
ВР
71
Владислав Мастерной
ПЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
77
Андрей Ивлев
ЦП
56
Матвей Ивахнов
ЦФ
21
Максим Максимов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Остались в запасе
39
Максим Бориско
ВР
21
Иван Остойич
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
5
Александр Осипов
ОП
16
Жоау Ламейра
ОП
59
Тигран Аванесян
ОП
86
Дмитрий Барков
ЦФ
Остались в запасе
88
Виталий Гудиев
ВР
35
Вячеслав Доровских
ВР
71
Владислав Мастерной
ПЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
77
Андрей Ивлев
ЦП
56
Матвей Ивахнов
ЦФ
21
Максим Максимов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Главный тренер
Вадим Евсеев
Статистика матча Балтика - Факел
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
- : -
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Факел
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Помощники судьи:
Александр Богданов
Арам Петросян
Дополнительные помощники:
VAR – Артем Чистяков; AVAR – Андрей Образко
Резервный судья:
Иван Сиденков
Инспектор:
Сергей Французов
Стадион:
Ростех Арена
Где смотреть матч:
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