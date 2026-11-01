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Расписание матчей
Россия. Зимний кубок РПЛ
Зенит - Фенербахче
Зенит - Фенербахче: обзор матча 09 июля 2023
Зенит
09.07.2023, воскресенье, 19:30
Кубок PARI Премьер, 3 тур
0 : 0
Счет по пенальти – 4 : 3
Завершен
Фенербахче
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зенит - Фенербахче
Пенальти не реализован!
И. Кахведжи
Пенальти не реализован!
З. Бакаев
Пенальти не реализован!
Д. Росси
ГОЛ!
А. Сутормин
4:3
ГОЛ!
Ж. Педро
3:3
ГОЛ!
А. Мостовой
3:2
ГОЛ!
Б. Осайи-Самуэль
2:2
ГОЛ!
А. Адамов
2:1
ГОЛ!
И. Юкшек
1:1
ГОЛ!
Малком
1:0
88'
Замена
Й. Эфе Демир
️️️️
С. Азиз
83'
Замена
Э. Демир
️️️️
Р. Кент
Замена
Д. Круговой
️️️️
В. Караваев
82'
Замена
А. Адамов
️️️️
Д. Чистяков
82'
Замена
А. Ерохин
️️️️
Д. Сантос
82'
Замена
А. Сутормин
️️️️
Д. Кейрос
82'
77'
Замена
Л. Перес
️️️️
Д. Остерволде
71'
Замена
Ж. Педро
️️️️
Н. Сангаре
71'
Замена
Б. Осайи-Самуэль
️️️️
Г. Энрике
71'
Замена
А. Салаи
️️️️
С. Дурсун
Замена
З. Бакаев
️️️️
Г. Мантуан
64'
62'
Замена
Д. Росси
️️️️
М. Хакан Яндас
62'
Замена
М. Креспо
️️️️
Б. Капачак
62'
Замена
И. Кахведжи
️️️️
В. Арао
Замена
А. Мостовой
️️️️
М. Кассьерра
62'
Замена
Н. Алип
️️️️
Р. Ренан
62'
Замена
А. Коваленко
️️️️
В. Барриос
46'
Замена
М. Кержаков
️️️️
А. Васютин
46'
Желтая карточка
Р. Ренан
36'
Замена
Д. Васильев
️️️️
Клаудиньо
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
78
Александр Васютин
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
30
Роберт Ренан
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
5
Вильмар Барриос
ОП
37
Ду Кейрос
ЦП
33
Клаудиньо
АП
10
Малком
ПВ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Фенербахче
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
30
Назим Сангаре
ЦЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
24
Джейден Остерволде
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
15
Виллиан Арао
ОП
5
Исмаил Юкшек
ЦП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
17
Бурак Капачак
ПВ
19
Сердар Дурсун
ЦФ
Главный тренер
Исмаил Картал
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
18
Дмитрий Васильев
ОП
8
Александр Коваленко
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
77
Зелимхан Бакаев
АП
33
Иван Сергеев
ЦФ
Фенербахче
1
Алтай Баиндыр
ВР
14
Йигит Эфе Демир
ЦЗ
65
Эмир Ортакая
ЦЗ
41
Аттила Салаи
ЦЗ
14
Луан Перес
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
34
Бора Айдынлык
ЛВ
9
Диего Росси
ЛВ
19
Мигель Креспо
ЦП
35
Джин-Хо Чжоу
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
25
Эмре Демир
АП
7
Эмре Мор
ПВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
3-3-1-2-1
78
Васютин
31
Мантуан
30
Ренан
78
Чистяков
3
Дуглас Сантос
5
Барриос
15
Караваев
37
Ду Кейрос
33
Клаудиньо
10
Малком
9
Кассьерра
4-1-2-2-1
70
Эгрибаят
24
Остерволде
13
Энрике
4
Азиз
30
Сангаре
15
Арао
5
Юкшек
8
Яндас
17
Капачак
77
Кент
19
Дурсун
78
Васютин
41
Кержаков
41
Кержаков
78
Васютин
15
Караваев
3
Круговой
3
Круговой
15
Караваев
30
Ренан
28
Алип
28
Алип
30
Ренан
78
Чистяков
95
Адамов
95
Адамов
78
Чистяков
37
Ду Кейрос
11
Сутормин
11
Сутормин
37
Ду Кейрос
33
Клаудиньо
18
Васильев
18
Васильев
33
Клаудиньо
5
Барриос
8
Коваленко
8
Коваленко
5
Барриос
3
Дуглас Сантос
21
Ерохин
21
Ерохин
3
Дуглас Сантос
31
Мантуан
77
Бакаев
77
Бакаев
31
Мантуан
9
Кассьерра
77
Мостовой
77
Мостовой
9
Кассьерра
17
Капачак
19
Креспо
19
Креспо
17
Капачак
13
Энрике
26
Осайи-Самуэль
26
Осайи-Самуэль
13
Энрике
4
Азиз
14
Демир
14
Демир
4
Азиз
77
Кент
25
Демир
25
Демир
77
Кент
19
Дурсун
41
Салаи
41
Салаи
19
Дурсун
24
Остерволде
14
Перес
14
Перес
24
Остерволде
15
Арао
17
Кахведжи
17
Кахведжи
15
Арао
8
Яндас
9
Росси
9
Росси
8
Яндас
30
Сангаре
9
Жоао Педро
9
Жоао Педро
30
Сангаре
Остались в запасе
Зенит
Фенербахче
33
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
65
Эмир Ортакая
ЦЗ
7
Эмре Мор
ПВ
1
Алтай Баиндыр
ВР
35
Джин-Хо Чжоу
ЦП
34
Бора Айдынлык
ЛВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Исмаил Картал
Остались в запасе
33
Иван Сергеев
ЦФ
Остались в запасе
65
Эмир Ортакая
ЦЗ
7
Эмре Мор
ПВ
1
Алтай Баиндыр
ВР
35
Джин-Хо Чжоу
ЦП
34
Бора Айдынлык
ЛВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Исмаил Картал
Статистика матча Зенит - Фенербахче
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Фенербахче
Турция. Суперлига, 13 тур
Фенербахче
- : -
29.11.2026
Эрзурумспор
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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