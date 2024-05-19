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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Эвертон
Арсенал - Эвертон: обзор матча 19 мая 2024
Арсенал
19.05.2024, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 38 тур
2 : 1
Завершен
Эвертон
43'
Т. Томиясу
89'
К. Хаверц
40'
И. Гуйе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арсенал - Эвертон
90'
+2
Замена
Бету
️️️️
А. Дукуре
ГОЛ! 2:1!
К. Хаверц
Пас отдал
М. Эдегор
89'
83'
Желтая карточка
Д. Пикфорд
Желтая карточка
К. Хаверц
83'
Замена
Г. Жезус
️️️️
Л. Троссард
78'
75'
Замена
Ю. Шермити
️️️️
Д. Калверт-Льюин
Желтая карточка
Х. Тимбер
73'
Замена
Э. Смит-Роу
️️️️
Т. Парти
69'
Замена
Х. Тимбер
️️️️
Б. Уайт
69'
Желтая карточка
Д. Райс
68'
Замена
А. Зинченко
️️️️
Габриэль
59'
54'
Желтая карточка
А. Дукуре
50'
Желтая карточка
Д. Тарковски
ГОЛ! 1:1!
Т. Томиясу
Пас отдал
М. Эдегор
43'
40'
ГОЛ! 0:1!
И. Гуйе
Желтая карточка
Т. Парти
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
5
Такехиро Томиясу
ПЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
18
Томас Парти
ЦП
8
Мартин Эдегор
(К)
АП
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
(К)
ПЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
37
Джеймс Гарнер
ОП
5
Идрисса Гуйе
ОП
24
Амаду Онана
ОП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Арсенал
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
20
Фабиу Виейра
ПП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Эвертон
13
Жоау Виржиния
ВР
21
МакКензи Хант
ЛАЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
11
Льюис Доббин
ЛВ
25
Льюис Уоррингтон
ЦП
31
William Crellin
ЦФ
23
Бету
ЦФ
9
Юссеф Шермити
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Райя
4
Уайт
6
Габриэль
2
Салиба
5
Томиясу
41
Райс
18
Парти
7
Мартинелли
8
Эдегор
19
Троссард
29
Хаверц
4-3-1-1-1
1
Пикфорд
23
Коулмен
6
Тарковски
4
Брэнтуэйт
15
Янг
37
Гарнер
5
Гуйе
24
Онана
6
Дукуре
11
Макнил
9
Калверт-Льюин
6
Габриэль
47
Зинченко
47
Зинченко
6
Габриэль
4
Уайт
12
Тимбер
12
Тимбер
4
Уайт
18
Парти
32
Смит-Роу
32
Смит-Роу
18
Парти
19
Троссард
9
Жезус
9
Жезус
19
Троссард
6
Дукуре
23
Бету
23
Бету
6
Дукуре
9
Калверт-Льюин
9
Шермити
9
Шермити
9
Калверт-Льюин
Остались в запасе
Арсенал
Эвертон
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
20
Фабиу Виейра
ПП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
13
Жоау Виржиния
ВР
21
МакКензи Хант
ЛАЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
25
Льюис Уоррингтон
ЦП
11
Льюис Доббин
ЛВ
31
William Crellin
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
20
Фабиу Виейра
ПП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Остались в запасе
13
Жоау Виржиния
ВР
21
МакКензи Хант
ЛАЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
25
Льюис Уоррингтон
ЦП
11
Льюис Доббин
ЛВ
31
William Crellin
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Арсенал - Эвертон
4
3
Всего ударов по воротам
26
5
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
69
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
8
1
Нарушения
8
11
Офсайды
1
4
Количество передач
649
147
Сейвы
1
4
Точность передач %
89
144
Удары мимо ворот
11
2
Блокированные удары
10
1
Удары из пределов штрафной
21
0
Удары из-за пределов штрафной
5
0
xG (ожидаемые голы)
2.76
0.5
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Эмирейтс
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