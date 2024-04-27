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Ноттингем Форест - Манчестер Сити

27.04.2024, Суббота, 17:00 мск Англия. Премьер-лига, 35 тур Ноттингем Форест - Манчестер Сити
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Матч начнется в 17:00 мск
Англия. Премьер-лига (2023/2024)
6 тур
23 сентября, суббота 17:00 Манчестер Сити Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
24 тур
18 февраля, суббота 18:00 Ноттингем Форест 1:1 Манчестер Сити
5 тур
31 августа, среда 21:30 Манчестер Сити 6:0 Ноттингем Форест
Англия. Кубок (2008/2009)
1/32 финала
3 января, суббота 18:00 Манчестер Сити 0:3 Ноттингем Форест
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Арсенал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Борнмут 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Вулверхэмптон 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Бернли 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Ньюкасл 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Ливерпуль 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Челси 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Лутон Таун 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Брайтон 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Шеффилд Юнайтед 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Вест Хэм 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Манчестер Юн 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Фулхэм 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Астон Вилла 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Брентфорд 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Кристал Пэлас 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Ноттингем Форест 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Тоттенхэм 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Манчестер Сити 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Эвертон 0 0 0 0 0:0 0 0
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