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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Брайтон - Арсенал
Брайтон - Арсенал: обзор матча 06 апреля 2024
Брайтон
06.04.2024, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 32 тур
0 : 3
Завершен
Арсенал
33'
Б. Сака (П)
62'
К. Хаверц
86'
Л. Троссард
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брайтон - Арсенал
90'
+5
Желтая карточка
Б. Уайт
89'
Замена
Ф. Виейра
️️️️
М. Эдегор
89'
Замена
Э. Нкетиа
️️️️
К. Хаверц
86'
ГОЛ! 0:3!
Л. Троссард
Пас отдал
К. Хаверц
79'
Желтая карточка
В. Салиба
Желтая карточка
К. Балеба
76'
Замена
А. Фати
️️️️
Д. Уэлбек
76'
72'
Замена
Т. Томиясу
️️️️
А. Зинченко
64'
Замена
Г. Мартинелли
️️️️
Б. Сака
64'
Замена
Л. Троссард
️️️️
Г. Жезус
Замена
Ж. Педро
️️️️
Х. Энкисо
63'
Замена
Ф. Буонанотте
️️️️
Я. Модер
63'
62'
ГОЛ! 0:2!
К. Хаверц
Пас отдал
Жоржиньо
33'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Б. Сака
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
1
Барт Вербрюгген
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
5
Льюис Данк
(К)
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
7
Симон Адингра
ЛВ
20
Карлос Балеба
ЦП
7
Якуб Модер
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
10
Хулио Энкисо
ПВ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
41
Деклан Райс
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
8
Мартин Эдегор
(К)
АП
7
Букайо Сака
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
4
Валентин Барко
ЛЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
44
Игор
ЦЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
21
Кэмерон Пьюпион
АП
10
Адам Лаллана
АП
10
Факундо Буонанотте
АП
9
Жуан Педро
ЦФ
Арсенал
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
5
Такехиро Томиясу
ПЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
19
Леандро Троссард
ЛВ
18
Томас Парти
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
20
Фабиу Виейра
ПП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
4-3-2-1
1
Вербрюгген
2
Эступиньян
6
ван Хеке
5
Данк
48
Лэмпти
20
Балеба
7
Модер
13
Гросс
7
Адингра
10
Энкисо
18
Уэлбек
4-1-1-2-2
1
Райя
4
Уайт
2
Салиба
6
Габриэль
47
Зинченко
41
Райс
21
Жоржиньо
7
Сака
8
Эдегор
9
Жезус
29
Хаверц
7
Модер
10
Буонанотте
10
Буонанотте
7
Модер
18
Уэлбек
31
Фати
31
Фати
18
Уэлбек
10
Энкисо
9
Педро
9
Педро
10
Энкисо
47
Зинченко
5
Томиясу
5
Томиясу
47
Зинченко
8
Эдегор
20
Виейра
20
Виейра
8
Эдегор
7
Сака
7
Мартинелли
7
Мартинелли
7
Сака
9
Жезус
19
Троссард
19
Троссард
9
Жезус
29
Хаверц
9
Нкетиа
9
Нкетиа
29
Хаверц
Остались в запасе
Брайтон
Арсенал
23
Джейсон Стил
ВР
4
Валентин Барко
ЛЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
44
Игор
ЦЗ
21
Кэмерон Пьюпион
АП
10
Адам Лаллана
АП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
18
Томас Парти
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
23
Джейсон Стил
ВР
4
Валентин Барко
ЛЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
44
Игор
ЦЗ
21
Кэмерон Пьюпион
АП
10
Адам Лаллана
АП
Остались в запасе
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
18
Томас Парти
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Брайтон - Арсенал
1
2
Всего ударов по воротам
10
20
Удары в створ
2
7
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
8
7
Нарушения
14
13
Офсайды
2
2
Количество передач
520
439
Сейвы
4
2
Точность передач %
87
82
Удары мимо ворот
6
8
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
7
16
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
0.53
3.22
Матчи команд
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
4 : 0
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Джон Брукс
(Лестершир)
Стадион:
Фалмер
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