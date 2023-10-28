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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Шеффилд Юнайтед
Арсенал - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 28 октября 2023
Арсенал
28.10.2023, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 10 тур
5 : 0
Завершен
Шеффилд Юнайтед
28'
Э. Нкетиа
50'
Э. Нкетиа
58'
Э. Нкетиа
88'
Ф. Виейра (П)
90+6'
Т. Томиясу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арсенал - Шеффилд Юнайтед
ГОЛ! 5:0!
Т. Томиясу
90'
+6
Замена
М. Эль-Ненни
️️️️
Д. Райс
89'
ГОЛ с пенальти! 4:0!
Ф. Виейра
88'
87'
Желтая карточка
О. Норвуд
Замена
Ф. Виейра
️️️️
Э. Смит-Роу
73'
Замена
Р. Нелсон
️️️️
Б. Сака
73'
71'
Замена
Д. Флек
️️️️
Д. Макэйти
71'
Замена
Д. Балдок
️️️️
Д. Богль
70'
Желтая карточка
Д. Богль
Замена
Л. Троссард
️️️️
Г. Мартинелли
66'
Замена
Т. Томиясу
️️️️
Б. Уайт
66'
60'
Желтая карточка
Б. Осборн
59'
Замена
К. Арчер
️️️️
Р. Брюстер
59'
Замена
Б. Осборн
️️️️
А. Слимане
ГОЛ! 3:0!
Э. Нкетиа
Пас отдал
Э. Смит-Роу
58'
ГОЛ! 2:0!
Э. Нкетиа
50'
ГОЛ! 1:0!
Э. Нкетиа
Пас отдал
Д. Райс
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
7
Букайо Сака
(К)
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
14
Джек Робинсон
ЛЗ
33
Люк Томас
ЛЗ
6
Остон Трасти
ЦЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
5
Винисиус Соуза
ОП
38
Густаво Хамер
ОП
10
Оливер Норвуд
(К)
ЦП
20
Анис Слимане
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
10
Райан Брюстер
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Арсенал
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
6
Габриэль
ЦЗ
5
Такехиро Томиясу
ПЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
21
Жоржиньо
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
3
Фабиу Виейра
ПП
17
Рис Нелсон
ПВ
Шеффилд Юнайтед
17
Адам Дэвис
ВР
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
32
Джордж Балдок
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
11
Андре Брукс
ЛВ
13
Джон Флек
ЦП
26
Райан Уан
ЦП
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
9
Бени Траоре
ЦФ
4-1-3-2
1
Райя
47
Зинченко
2
Салиба
4
Кивиор
4
Уайт
41
Райс
7
Мартинелли
32
Смит-Роу
7
Сака
9
Нкетиа
29
Хаверц
4-2-2-1-1
25
Фодеринхэм
2
Богль
14
Робинсон
6
Трасти
33
Томас
5
Соуза
38
Хамер
10
Норвуд
20
Слимане
24
Макэйти
10
Брюстер
4
Уайт
5
Томиясу
5
Томиясу
4
Уайт
41
Райс
6
Эль-Ненни
6
Эль-Ненни
41
Райс
32
Смит-Роу
3
Виейра
3
Виейра
32
Смит-Роу
7
Мартинелли
19
Троссард
19
Троссард
7
Мартинелли
7
Сака
17
Нелсон
17
Нелсон
7
Сака
2
Богль
32
Балдок
32
Балдок
2
Богль
20
Слимане
23
Осборн
23
Осборн
20
Слимане
24
Макэйти
13
Флек
13
Флек
24
Макэйти
10
Брюстер
9
Арчер
9
Арчер
10
Брюстер
Остались в запасе
Арсенал
Шеффилд Юнайтед
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
6
Габриэль
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
Главный тренер
Микель Артета
17
Адам Дэвис
ВР
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
26
Райан Уан
ЦП
11
Андре Брукс
ЛВ
9
Бени Траоре
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Остались в запасе
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
6
Габриэль
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
Остались в запасе
17
Адам Дэвис
ВР
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
26
Райан Уан
ЦП
11
Андре Брукс
ЛВ
9
Бени Траоре
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Статистика матча Арсенал - Шеффилд Юнайтед
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Информация о матче
Главный судья:
Тим Робинсон
(Западный Суссекс)
Стадион:
Эмирейтс
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