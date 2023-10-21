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АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Брайтон
Манчестер Сити - Брайтон: обзор матча 21 октября 2023
Манчестер Сити
21.10.2023, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 9 тур
2 : 1
Завершен
Брайтон
7'
Х. Альварес
19'
Э. Холанд
73'
А. Фати
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Манчестер Сити - Брайтон
Замена
Н. Аке
️️️️
Х. Альварес
90'
+7
Вторая желтая
М. Аканджи
90'
+6
90'
+4
Замена
Я. Паул ван Хеке
️️️️
С. Мач
Желтая карточка
Д. Грилиш
84'
Замена
Д. Грилиш
️️️️
Ж. Доку
75'
Замена
Р. Диаш
️️️️
Д. Стоунз
75'
73'
ГОЛ! 2:1!
А. Фати
66'
Замена
Б. Гилмор
️️️️
К. Балеба
66'
Замена
А. Фати
️️️️
Ж. Педро
64'
Желтая карточка
Игор
Желтая карточка
М. Аканджи
63'
46'
Замена
Й. Велтман
️️️️
Д. Милнер
Желтая карточка
Родри
38'
36'
Желтая карточка
С. Мач
ГОЛ! 2:0!
Э. Холанд
19'
16'
Замена
Э. Фергюсон
️️️️
Д. Уэлбек
ГОЛ! 1:0!
Х. Альварес
Пас отдал
Ж. Доку
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
16
Родри
ОП
20
Бернарду Силва
АП
19
Хулиан Альварес
ЦФ
11
Жереми Доку
ЦФ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
5
Льюис Данк
ЦЗ
44
Игор
ЦЗ
7
Симон Адингра
ЛВ
22
Каору Митома
ЛВ
20
Карлос Балеба
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
9
Жуан Педро
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
27
Матеус Нуньес
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
Брайтон
1
Барт Вербрюгген
ВР
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
81
Махмуд Дауд
ЦП
6
Билли Гилмор
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
11
Эван Фергюсон
ЦФ
4-1-2-3
1
Ортега
6
Стоунз
28
Аканджи
24
Гвардиол
2
Уокер
16
Родри
47
Фоден
20
Силва
9
Холанд
11
Доку
19
Альварес
2-3-3-2
23
Стил
5
Данк
44
Игор
20
Балеба
13
Гросс
20
Милнер
7
Мач
7
Адингра
22
Митома
18
Уэлбек
9
Педро
19
Альварес
15
Аке
15
Аке
19
Альварес
6
Стоунз
3
Диаш
3
Диаш
6
Стоунз
11
Доку
10
Грилиш
10
Грилиш
11
Доку
20
Милнер
34
Велтман
34
Велтман
20
Милнер
7
Мач
6
ван Хеке
6
ван Хеке
7
Мач
20
Балеба
6
Гилмор
6
Гилмор
20
Балеба
9
Педро
31
Фати
31
Фати
9
Педро
18
Уэлбек
11
Фергюсон
11
Фергюсон
18
Уэлбек
Остались в запасе
Манчестер Сити
Брайтон
31
Эдерсон
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
27
Матеус Нуньес
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
1
Барт Вербрюгген
ВР
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
31
Эдерсон
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
27
Матеус Нуньес
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
Остались в запасе
1
Барт Вербрюгген
ВР
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Манчестер Сити - Брайтон
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
4 : 0
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Этихад Стэдиум
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