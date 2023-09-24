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АПЛ 2026/2027
Арсенал - Тоттенхэм
Арсенал - Тоттенхэм: обзор матча 24 сентября 2023
Арсенал
24.09.2023, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 6 тур
2 : 2
Завершен
Тоттенхэм
26'
К. Ромеро (АГ)
54'
Б. Сака (П)
42'
Х. Сон
55'
Х. Сон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арсенал - Тоттенхэм
Замена
Э. Смит-Роу
️️️️
Б. Сака
90'
+7
78'
Замена
Ришарлисон
️️️️
Х. Сон
78'
Замена
П. Хейбьерг
️️️️
Д. Мэддисон
Замена
Р. Нелсон
️️️️
Г. Жезус
77'
75'
Желтая карточка
К. Ромеро
Желтая карточка
Э. Нкетиа
67'
63'
Замена
М. Соломон
️️️️
Б. Джонсон
Желтая карточка
К. Хаверц
57'
55'
ГОЛ! 2:2!
Х. Сон
Пас отдал
Д. Мэддисон
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Б. Сака
54'
Замена
Жоржиньо
️️️️
Д. Райс
46'
Замена
К. Хаверц
️️️️
Ф. Виейра
46'
45'
+1
Желтая карточка
И. Биссума
45'
+1
Желтая карточка
П. Сарр
42'
ГОЛ! 1:1!
Х. Сон
Пас отдал
Д. Мэддисон
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
К. Ромеро
26'
Желтая карточка
М. Эдегор
15'
15'
Желтая карточка
И. Удогие
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
41
Деклан Райс
ОП
8
Мартин Эдегор
АП
3
Фабиу Виейра
ПП
7
Букайо Сака
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Тоттенхэм
25
Гульельмо Викарио
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
29
Папе Сарр
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
21
Деян Кулушевски
ПВ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Арсенал
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
5
Такехиро Томиясу
ПЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
21
Жоржиньо
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
17
Рис Нелсон
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Тоттенхэм
17
Фрэйзер Форстер
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
34
Оливер Скипп
ОП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
47
Ришарлисон
ЦФ
9
Алехо Велис
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Райя
47
Зинченко
2
Салиба
6
Габриэль
4
Уайт
41
Райс
3
Виейра
8
Эдегор
7
Сака
9
Нкетиа
9
Жезус
4-2-3-1
25
Викарио
23
Порро
21
Ромеро
37
ван де Вен
13
Удогие
29
Сарр
28
Биссума
21
Кулушевски
10
Мэддисон
7
Сон
22
Джонсон
41
Райс
21
Жоржиньо
21
Жоржиньо
41
Райс
7
Сака
32
Смит-Роу
32
Смит-Роу
7
Сака
9
Жезус
17
Нелсон
17
Нелсон
9
Жезус
3
Виейра
29
Хаверц
29
Хаверц
3
Виейра
10
Мэддисон
23
Хейбьерг
23
Хейбьерг
10
Мэддисон
22
Джонсон
10
Соломон
10
Соломон
22
Джонсон
7
Сон
47
Ришарлисон
47
Ришарлисон
7
Сон
Остались в запасе
Арсенал
Тоттенхэм
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
5
Такехиро Томиясу
ПЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
Главный тренер
Микель Артета
17
Фрэйзер Форстер
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
34
Оливер Скипп
ОП
9
Алехо Велис
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Остались в запасе
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
5
Такехиро Томиясу
ПЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
Остались в запасе
17
Фрэйзер Форстер
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
34
Оливер Скипп
ОП
9
Алехо Велис
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Анге Постекоглу
Статистика матча Арсенал - Тоттенхэм
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
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Англия. Премьер-лига, 12 тур
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- : -
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Арсенал
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24.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 11 тур
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2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
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Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
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Информация о матче
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