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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Сент-Миррен - Рейнджерс
Сент-Миррен - Рейнджерс: обзор матча 27 мая 2023
Сент-Миррен
27.05.2023, суббота, 14:30
Шотландия. Премьер-лига, группа A, 5 тур
0 : 3
Завершен
Рейнджерс
26'
Ф. Сакала
48'
Ф. Сакала
78'
А. Чолак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Миррен - Рейнджерс
79'
Замена
Л. Кинг
️️️️
Р. Матондо
78'
Желтая карточка
А. Чолак
78'
ГОЛ! 0:3!
А. Чолак
Пас отдал
Н. Раскин
Замена
Р. Тейт
️️️️
М. Фрэйзер
73'
Замена
Ч. Данн
️️️️
Р. Тэйлор
73'
69'
Замена
Б. Баришич
️️️️
Р. Йилмаз
69'
Замена
А. Чолак
️️️️
Ф. Сакала
69'
Замена
А. Дивайн
️️️️
Д. Тавернье
69'
Замена
С. Эрфилд
️️️️
Я. Хаджи
Замена
Г. Килти
️️️️
К. Бойд-Манс
61'
Замена
К. Оффорд
️️️️
Л. Джеймисон
60'
48'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Сакала
Пас отдал
Р. Йилмаз
Желтая карточка
М. Фрэйзер
41'
Желтая карточка
К. Мэйн
33'
26'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Сакала
Пас отдал
Р. Йилмаз
Замена
М. Фрэйзер
️️️️
Р. Стрейн
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Миррен
27
Петер Урминский
ВР
17
Скотт Тансер
ЛЗ
5
Марк О'Хара
ЦЗ
3
Ричард Тэйлор
ЦЗ
31
Деклан Галлахер
ЦЗ
5
Джо Шонесси
ЦЗ
22
Райан Стрейн
ПЗ
25
Кеану Баккус
ОП
8
Каолан Бойд-Манс
ЦП
30
Кертис Мэйн
ЦФ
22
Льюис Джеймисон
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Рейнджерс
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
4
Джон Суттар
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
2
Росс МакКрори
ОП
8
Райан Джек
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
43
Николас Раскин
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
39
Рабби Матондо
ПВ
10
Фэшн Сакала
ЦФ
Главный тренер
Майкл Бил
Сент-Миррен
31
Тревор Карсон
ВР
18
Чарльз Данн
ЛЗ
2
Ричард Тейт
ЦЗ
26
Люк Кенни
ЦЗ
22
Маркус Фрэйзер
ПЗ
30
Фрейзер Тэйлор
ЛВ
13
Алекс Гогич
ОП
11
Грег Килти
ЦП
9
Киран Оффорд
ЦФ
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
21
Адам Дивайн
ПЗ
11
Скотт Райт
ЛВ
37
Скотт Эрфилд
ЦП
11
Алекс Лоури
АП
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
3-3-1-2
27
Урминский
3
Тэйлор
31
Галлахер
5
Шонесси
17
Тансер
25
Баккус
22
Стрейн
8
Бойд-Манс
22
Джеймисон
30
Мэйн
3-1-3-3-1
2
Тавернье
4
Суттар
33
Йилмаз
2
МакКрори
8
Джек
6
Ландстрем
43
Раскин
39
Матондо
10
Хаджи
10
Кантвелл
10
Сакала
3
Тэйлор
18
Данн
18
Данн
3
Тэйлор
Фрэйзер
2
Тейт
2
Тейт
Фрэйзер
22
Стрейн
22
Фрэйзер
22
Фрэйзер
22
Стрейн
8
Бойд-Манс
11
Килти
11
Килти
8
Бойд-Манс
22
Джеймисон
9
Оффорд
9
Оффорд
22
Джеймисон
33
Йилмаз
3
Баришич
3
Баришич
33
Йилмаз
39
Матондо
38
Кинг
38
Кинг
39
Матондо
2
Тавернье
21
Дивайн
21
Дивайн
2
Тавернье
10
Хаджи
37
Эрфилд
37
Эрфилд
10
Хаджи
10
Сакала
14
Чолак
14
Чолак
10
Сакала
Остались в запасе
Сент-Миррен
Рейнджерс
13
Алекс Гогич
ОП
31
Тревор Карсон
ВР
26
Люк Кенни
ЦЗ
30
Фрейзер Тэйлор
ЛВ
Главный тренер
Стивен Робинсон
1
Аллан МакГрегор
ВР
11
Алекс Лоури
АП
11
Скотт Райт
ЛВ
Главный тренер
Майкл Бил
Остались в запасе
13
Алекс Гогич
ОП
31
Тревор Карсон
ВР
26
Люк Кенни
ЦЗ
30
Фрейзер Тэйлор
ЛВ
Остались в запасе
1
Аллан МакГрегор
ВР
11
Алекс Лоури
АП
11
Скотт Райт
ЛВ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Главный тренер
Майкл Бил
Статистика матча Сент-Миррен - Рейнджерс
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Информация о матче
Стадион:
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