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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Парагвай - Никарагуа
Парагвай - Никарагуа: обзор матча 18 июня 2023
Парагвай
18.06.2023, воскресенье, 17:30
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 0
Завершен
Никарагуа
62'
М. Альмирон
77'
Ф. Бальбуэна
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Парагвай - Никарагуа
Замена
Á. Campuzano
️️️️
Г. Авалос
84'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Бальбуэна
77'
Замена
Р. Рохас
️️️️
Х. Хосе Касерес
69'
ГОЛ! 1:0!
М. Альмирон
62'
Замена
Д. Гомес
️️️️
Б. Охеда
60'
Замена
Каку
️️️️
М. Рохас
60'
Желтая карточка
Б. Охеда
37'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Парагвай - Никарагуа
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
1 : 2
17.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
1 : 4
13.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
0 : 1
03.10.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 2
27.09.2026
Парагвай
Чемпионат мира, 1/8 финала
Парагвай
0 : 1
05.07.2026
Франция
Никарагуа
Товарищеские матчи. Сборные
Парагвай
4 : 0
06.06.2026
Никарагуа
Товарищеские матчи. Сборные
ЮАР
0 : 0
29.05.2026
Никарагуа
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 1
27.03.2026
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Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 6 тур
Гаити
2 : 0
19.11.2025
Никарагуа
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 5 тур
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2 : 0
14.11.2025
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