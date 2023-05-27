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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Стандард - Серкль Брюгге
Стандард - Серкль Брюгге: обзор матча 27 мая 2023
Стандард
27.05.2023, суббота, 21:45
Бельгия. Про-Лига, группа B, 5 тур
0 : 4
Завершен
Серкль Брюгге
7'
J. Marcelin
51'
К. Данке
64'
А. Франсис
90+2'
А. Уэда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стандард - Серкль Брюгге
90'
+2
ГОЛ! 0:4!
А. Уэда
Желтая карточка
L. Noubi
86'
Замена
О. Давида
️️️️
Г. Цимирот
85'
77'
Замена
Д. Хотич
️️️️
У. Сике
Замена
L. Noubi
️️️️
С. Альсате
72'
68'
Замена
Ш. Ванхутте
️️️️
Х. ван дер Брюгген
68'
Замена
Т. Сомерс
️️️️
К. Данке
68'
Замена
Б. Попович
️️️️
J. Marcelin
64'
ГОЛ! 0:3!
А. Франсис
Пас отдал
Я. Гбоу
Замена
Я. Барретт Лаурсен
️️️️
В. Баликвиша
62'
57'
Замена
А. Франсис
️️️️
Л. Лопеш
53'
Желтая карточка
Л. Лопеш
51'
ГОЛ! 0:2!
К. Данке
Пас отдал
Х. ван дер Брюгген
Желтая карточка
Н. Огайо
45'
+1
7'
ГОЛ! 0:1!
J. Marcelin
Пас отдал
Й. Даланд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стандард
16
Арно Бодар
ВР
20
Мервил Бокади
ЦЗ
25
Ибе Хаутекит
ЦЗ
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
72
Филиппо Мелегони
ЦП
7
Стивен Альсате
ЦП
59
Гойко Цимирот
ЦП
21
Вилльям Баликвиша
ЦП
61
Джихан Чанак
АП
15
Арон Доннум
ПВ
39
Ноа Огайо
ЦФ
Главный тренер
Мбайе Лейе
Серкль Брюгге
99
Радослав Майецки
ВР
24
Jean Marcelin
ЦЗ
5
Кристиан Равик
ЦЗ
2
Йеспер Даланд
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
2
Оливье Деман
ЛВ
34
Янн Гбоу
ЛВ
28
Ханнес ван дер Брюгген
ЦП
22
Леонарду Лопеш
ЦП
18
Аясэ Уэда
ЦФ
9
Кевен Данке
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Стандард
30
Лоран Хенкине
ВР
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
4
Lucas Noubi
ЦЗ
14
Léandre Kuavita
ЦП
77
Ошер Давида
ПВ
3
Натан Нгой
ЦФ
9
Рено Эмон
ЦФ
Серкль Брюгге
5
Борис Попович
ЦЗ
8
Робб Декостер
ПЗ
24
Тибо Сомерс
ЛВ
34
Шарль Ванхутте
ОП
10
Дино Хотич
ЦП
17
Абу Франсис
АП
17
Варлесон
ЦФ
3-4-2-1
16
Бодар
20
Бокади
25
Хаутекит
3
Дюсенн
72
Мелегони
59
Цимирот
21
Баликвиша
7
Альсате
61
Чанак
15
Доннум
39
Огайо
4-2-2-2
99
Майецки
41
Сике
5
Равик
2
Даланд
24
28
ван дер Брюгген
22
Лопеш
2
Деман
34
Гбоу
9
Данке
18
Уэда
21
Баликвиша
7
Лаурсен
7
Лаурсен
21
Баликвиша
7
Альсате
4
4
7
Альсате
59
Цимирот
77
Давида
77
Давида
59
Цимирот
24
5
Попович
5
Попович
24
28
ван дер Брюгген
34
Ванхутте
34
Ванхутте
28
ван дер Брюгген
41
Сике
10
Хотич
10
Хотич
41
Сике
22
Лопеш
17
Франсис
17
Франсис
22
Лопеш
9
Данке
24
Сомерс
24
Сомерс
9
Данке
Остались в запасе
Стандард
Серкль Брюгге
30
Лоран Хенкине
ВР
14
Léandre Kuavita
ЦП
3
Натан Нгой
ЦФ
9
Рено Эмон
ЦФ
Главный тренер
Мбайе Лейе
8
Робб Декостер
ПЗ
17
Варлесон
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Остались в запасе
30
Лоран Хенкине
ВР
14
Léandre Kuavita
ЦП
3
Натан Нгой
ЦФ
9
Рено Эмон
ЦФ
Остались в запасе
8
Робб Декостер
ПЗ
17
Варлесон
ЦФ
Главный тренер
Мбайе Лейе
Главный тренер
Мирон Муслич
Статистика матча Стандард - Серкль Брюгге
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
1 : 2
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
07.11.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Серкль Брюгге
1 : 2
10.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Стадион:
Морис Дюфрасне
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2025.08.06 20:08
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