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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Вестерло - Стандард
Вестерло - Стандард: обзор матча 20 мая 2023
Вестерло
20.05.2023, суббота, 19:15
Бельгия. Про-Лига, группа B, 4 тур
3 : 0
Завершен
Стандард
4'
М. Де Куйпер
30'
Д. Нене
81'
Д. Нене
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вестерло - Стандард
Замена
Г. Йоу
️️️️
Т. ван ден Кейбус
89'
Замена
М. Гюмюшкая
️️️️
Ю. Мацуо
89'
Замена
М. Фикселлес
️️️️
Д. Нене
83'
Замена
Б. Рейнолдс
️️️️
Э. Йорданов
83'
ГОЛ! 3:0!
Д. Нене
Пас отдал
Т. ван ден Кейбус
81'
74'
Замена
С. Перица
️️️️
Н. Огайо
74'
Замена
Я. Барретт Лаурсен
️️️️
Ф. Мелегони
Замена
Т. Диркс
️️️️
Н. Шадли
74'
Желтая карточка
Ю. Мацуо
57'
57'
Замена
В. Баликвиша
️️️️
О. Давида
57'
Замена
Д. Чанак
️️️️
Р. Эмон
Желтая карточка
P. Perdichizzi
45'
+2
ГОЛ! 2:0!
Д. Нене
Пас отдал
L. Van Eenoo
30'
10'
Желтая карточка
Ф. Мелегони
ГОЛ! 1:0!
М. Де Куйпер
Пас отдал
Н. Шадли
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вестерло
20
Ник Гиллекенс
ВР
32
Эдиссон Йорданов
ЦЗ
2
Pietro Perdichizzi
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
29
Максим Де Куйпер
ЦП
39
Томас ван ден Кейбус
ЦП
8
Lukas Van Eenoo
ЦП
24
Николас Мадсен
ЦП
89
Насер Шадли
ЦП
14
Юсуке Мацуо
ЦП
45
Доржель Нене
ЦФ
Главный тренер
Боб Питерс
Стандард
16
Арно Бодар
ВР
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
25
Ибе Хаутекит
ЦЗ
4
Lucas Noubi
ЦЗ
72
Филиппо Мелегони
ЦП
59
Гойко Цимирот
ЦП
7
Стивен Альсате
ЦП
77
Ошер Давида
ПВ
15
Арон Доннум
ПВ
39
Ноа Огайо
ЦФ
9
Рено Эмон
ЦФ
Главный тренер
Мбайе Лейе
Вестерло
26
Синан Болат
ВР
23
Rubin Seigers
ЦЗ
28
Равиль Тагир
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
19
Матиас Фикселлес
ОП
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
7
Гриффин Йоу
ЦФ
55
Тюр Диркс
ЦФ
Стандард
30
Лоран Хенкине
ВР
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
21
Вилльям Баликвиша
ЦП
61
Джихан Чанак
АП
3
Натан Нгой
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
2-1-5-1-1
20
Гиллекенс
32
Йорданов
2
33
Нойштедтер
8
24
Мадсен
89
Шадли
14
Мацуо
39
ван ден Кейбус
29
Де Куйпер
45
Нене
3-3-2-2
16
Бодар
3
Дюсенн
25
Хаутекит
4
72
Мелегони
59
Цимирот
7
Альсате
15
Доннум
77
Давида
9
Эмон
39
Огайо
32
Йорданов
14
Рейнолдс
14
Рейнолдс
32
Йорданов
45
Нене
19
Фикселлес
19
Фикселлес
45
Нене
14
Мацуо
23
Гюмюшкая
23
Гюмюшкая
14
Мацуо
39
ван ден Кейбус
7
Йоу
7
Йоу
39
ван ден Кейбус
89
Шадли
55
Диркс
55
Диркс
89
Шадли
72
Мелегони
7
Лаурсен
7
Лаурсен
72
Мелегони
77
Давида
21
Баликвиша
21
Баликвиша
77
Давида
9
Эмон
61
Чанак
61
Чанак
9
Эмон
39
Огайо
18
Перица
18
Перица
39
Огайо
Остались в запасе
Вестерло
Стандард
26
Синан Болат
ВР
23
Rubin Seigers
ЦЗ
28
Равиль Тагир
ЦЗ
Главный тренер
Боб Питерс
30
Лоран Хенкине
ВР
3
Натан Нгой
ЦФ
Главный тренер
Мбайе Лейе
Остались в запасе
26
Синан Болат
ВР
23
Rubin Seigers
ЦЗ
28
Равиль Тагир
ЦЗ
Остались в запасе
30
Лоран Хенкине
ВР
3
Натан Нгой
ЦФ
Главный тренер
Боб Питерс
Главный тренер
Мбайе Лейе
Статистика матча Вестерло - Стандард
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Вестерло
- : -
28.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Вестерло
4 : 4
24.10.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
1 : 2
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Информация о матче
Стадион:
Хет Кейпе
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