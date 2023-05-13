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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Стандард - Вестерло
Стандард - Вестерло: обзор матча 13 мая 2023
Стандард
13.05.2023, суббота, 21:45
Бельгия. Про-Лига, группа B, 3 тур
2 : 2
Завершен
Вестерло
9'
Ф. Зинкернагель
76'
Р. Эмон
90+2'
Э. Йорданов
90+5'
Т. ван ден Кейбус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стандард - Вестерло
90'
+5
ГОЛ! 2:2!
Т. ван ден Кейбус
Пас отдал
Э. Йорданов
90'
+2
ГОЛ! 2:1!
Э. Йорданов
88'
Замена
Г. Йоу
️️️️
Д. Нене
88'
Замена
М. Гюмюшкая
️️️️
L. Van Eenoo
87'
Замена
R. Seigers
️️️️
Н. Мадсен
78'
Замена
Т. Диркс
️️️️
Н. Шадли
ГОЛ! 2:0!
Р. Эмон
76'
Замена
Р. Эмон
️️️️
Н. Огайо
57'
Замена
С. Перица
️️️️
Д. Чанак
57'
47'
Желтая карточка
Э. Йорданов
Замена
В. Баликвиша
️️️️
М. Фосси
46'
Замена
Я. Барретт Лаурсен
️️️️
Ф. Зинкернагель
46'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Зинкернагель
9'
Желтая карточка
Н. Огайо
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стандард
16
Арно Бодар
ВР
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
25
Ибе Хаутекит
ЦЗ
34
Константинос Лайфис
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
59
Гойко Цимирот
ЦП
61
Джихан Чанак
АП
15
Арон Доннум
ПВ
11
Филип Зинкернагель
ПВ
13
Марлон Фосси
ЦФ
39
Ноа Огайо
ЦФ
Главный тренер
Мбайе Лейе
Вестерло
26
Синан Болат
ВР
2
Pietro Perdichizzi
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
14
Юсуке Мацуо
ЦП
89
Насер Шадли
ЦП
39
Томас ван ден Кейбус
ЦП
8
Lukas Van Eenoo
ЦП
24
Николас Мадсен
ЦП
29
Максим Де Куйпер
ЦП
45
Доржель Нене
ЦФ
Главный тренер
Боб Питерс
Стандард
30
Лоран Хенкине
ВР
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
26
Noah Mawete Kinsiona
ЦП
21
Вилльям Баликвиша
ЦП
77
Ошер Давида
ПВ
9
Рено Эмон
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
Вестерло
20
Ник Гиллекенс
ВР
23
Rubin Seigers
ЦЗ
28
Равиль Тагир
ЦЗ
32
Эдиссон Йорданов
ЦЗ
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
55
Тюр Диркс
ЦФ
7
Гриффин Йоу
ЦФ
2-3-3-2
16
Бодар
3
Дюсенн
25
Хаутекит
34
Лайфис
72
Мелегони
59
Цимирот
15
Доннум
61
Чанак
11
Зинкернагель
39
Огайо
13
Фосси
2-1-5-1-1
26
Болат
14
Рейнолдс
2
33
Нойштедтер
89
Шадли
8
24
Мадсен
29
Де Куйпер
39
ван ден Кейбус
14
Мацуо
45
Нене
11
Зинкернагель
7
Лаурсен
7
Лаурсен
11
Зинкернагель
13
Фосси
21
Баликвиша
21
Баликвиша
13
Фосси
39
Огайо
9
Эмон
9
Эмон
39
Огайо
61
Чанак
18
Перица
18
Перица
61
Чанак
24
Мадсен
23
23
24
Мадсен
8
23
Гюмюшкая
23
Гюмюшкая
8
89
Шадли
55
Диркс
55
Диркс
89
Шадли
45
Нене
7
Йоу
7
Йоу
45
Нене
Остались в запасе
Стандард
Вестерло
30
Лоран Хенкине
ВР
26
Noah Mawete Kinsiona
ЦП
77
Ошер Давида
ПВ
Главный тренер
Мбайе Лейе
20
Ник Гиллекенс
ВР
28
Равиль Тагир
ЦЗ
32
Эдиссон Йорданов
ЦЗ
Главный тренер
Боб Питерс
Остались в запасе
30
Лоран Хенкине
ВР
26
Noah Mawete Kinsiona
ЦП
77
Ошер Давида
ПВ
Остались в запасе
20
Ник Гиллекенс
ВР
28
Равиль Тагир
ЦЗ
32
Эдиссон Йорданов
ЦЗ
Главный тренер
Мбайе Лейе
Главный тренер
Боб Питерс
Статистика матча Стандард - Вестерло
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
1 : 2
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Вестерло
- : -
28.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Вестерло
4 : 4
24.10.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Информация о матче
Стадион:
Морис Дюфрасне
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