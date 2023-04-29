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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Серкль Брюгге - Стандард
Серкль Брюгге - Стандард: обзор матча 29 апреля 2023
Серкль Брюгге
29.04.2023, суббота, 19:15
Бельгия. Про-Лига, группа B, 1 тур
0 : 0
Завершен
Стандард
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Серкль Брюгге - Стандард
Замена
Й. Даланд
️️️️
J. Marcelin
79'
Замена
Д. Хотич
️️️️
О. Деман
76'
Замена
Х. ван дер Брюгген
️️️️
Л. Лопеш
76'
Замена
К. Данке
️️️️
Я. Гбоу
71'
Желтая карточка
Л. Лопеш
70'
66'
Замена
Я. Барретт Лаурсен
️️️️
А. Доннум
66'
Замена
С. Перица
️️️️
Н. Огайо
Желтая карточка
О. Деман
49'
44'
Желтая карточка
А. Доннум
31'
Замена
Д. Чанак
️️️️
В. Баликвиша
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серкль Брюгге
99
Радослав Майецки
ВР
5
Борис Попович
ЦЗ
24
Jean Marcelin
ЦЗ
5
Кристиан Равик
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
24
Тибо Сомерс
ЛВ
2
Оливье Деман
ЛВ
22
Леонарду Лопеш
ЦП
17
Абу Франсис
АП
18
Аясэ Уэда
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Стандард
16
Арно Бодар
ВР
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
20
Мервил Бокади
ЦЗ
34
Константинос Лайфис
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
59
Гойко Цимирот
ЦП
21
Вилльям Баликвиша
ЦП
15
Арон Доннум
ПВ
39
Ноа Огайо
ЦФ
13
Марлон Фосси
ЦФ
9
Рено Эмон
ЦФ
Главный тренер
Мбайе Лейе
Серкль Брюгге
2
Йеспер Даланд
ЦЗ
34
Шарль Ванхутте
ОП
10
Дино Хотич
ЦП
28
Ханнес ван дер Брюгген
ЦП
9
Кевен Данке
ЦФ
44
Эмилио Керер
ЦФ
17
Варлесон
ЦФ
Стандард
30
Лоран Хенкине
ВР
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
4
Lucas Noubi
ЦЗ
61
Джихан Чанак
АП
77
Ошер Давида
ПВ
18
Стипе Перица
ЦФ
4-1-3-2
99
Майецки
5
Попович
24
5
Равик
41
Сике
22
Лопеш
2
Деман
17
Франсис
24
Сомерс
18
Уэда
34
Гбоу
2-4-1-3
16
Бодар
3
Дюсенн
20
Бокади
72
Мелегони
59
Цимирот
21
Баликвиша
34
Лайфис
15
Доннум
9
Эмон
13
Фосси
39
Огайо
24
2
Даланд
2
Даланд
24
2
Деман
10
Хотич
10
Хотич
2
Деман
22
Лопеш
28
ван дер Брюгген
28
ван дер Брюгген
22
Лопеш
34
Гбоу
9
Данке
9
Данке
34
Гбоу
15
Доннум
7
Лаурсен
7
Лаурсен
15
Доннум
21
Баликвиша
61
Чанак
61
Чанак
21
Баликвиша
39
Огайо
18
Перица
18
Перица
39
Огайо
Остались в запасе
Серкль Брюгге
Стандард
34
Шарль Ванхутте
ОП
44
Эмилио Керер
ЦФ
17
Варлесон
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
30
Лоран Хенкине
ВР
4
Lucas Noubi
ЦЗ
77
Ошер Давида
ПВ
Главный тренер
Мбайе Лейе
Остались в запасе
34
Шарль Ванхутте
ОП
44
Эмилио Керер
ЦФ
17
Варлесон
ЦФ
Остались в запасе
30
Лоран Хенкине
ВР
4
Lucas Noubi
ЦЗ
77
Ошер Давида
ПВ
Главный тренер
Мирон Муслич
Главный тренер
Мбайе Лейе
Статистика матча Серкль Брюгге - Стандард
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
07.11.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Серкль Брюгге
1 : 2
10.10.2026
Андерлехт
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
1 : 2
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Информация о матче
Стадион:
Ян Брейдель
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