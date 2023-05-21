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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Генк - Юнион СЖ
Генк - Юнион СЖ: обзор матча 21 мая 2023
Генк
21.05.2023, воскресенье, 19:30
Бельгия. Про-Лига, группа A, 4 тур
1 : 1
Завершен
Юнион СЖ
13'
М. МакКензи
39'
В. Бонифаци
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Генк - Юнион СЖ
85'
Замена
Г. Нильссон
️️️️
В. Бонифаци
73'
Замена
К. Пуэртас
️️️️
Л. Амани
73'
Замена
Й. Вертессен
️️️️
С. Адингра
Замена
М. Саматта
️️️️
Т. Арокодаре
68'
Замена
Б. Эль-Ханнус
️️️️
Й. Сор
67'
52'
Желтая карточка
У. Эль-Аззузи
44'
Желтая карточка
К. Берджесс
39'
ГОЛ! 1:1!
В. Бонифаци
Пас отдал
С. Адингра
ГОЛ! 1:0!
М. МакКензи
Пас отдал
М. Трезор
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генк
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Херардо Артеага
ЛЗ
46
Карлос Куэста
ЦЗ
3
Марк МакКензи
ЦЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
8
Брайан Хейнен
ЦП
17
Патрик Грошовски
ЦП
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
31
Майк Трезор
АП
11
Йира Сор
ПВ
99
Толу Арокодаре
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Юнион СЖ
1
Антони Морис
ВР
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
94
Лоик Лапуссен
ЛВ
7
Симон Адингра
ЛВ
2
Барт Ньивкоп
ЦП
10
Лазаре Амани
ЦП
44
Сенне Линен
ЦП
10
Тедди Теума
ЦП
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
Главный тренер
Карел Герартс
Генк
1
Тоби Лейсен
ВР
15
Муджаид Садик
ЦЗ
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
11
Билал Эль-Ханнус
АП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
8
Николас Кастро
АП
11
Люка Ойен
АП
38
Мбвана Саматта
ЦФ
Юнион СЖ
73
Йоахим Имбрехт
ВР
31
Arthur De Bolle
ВР
28
Коки Мачида
ЦЗ
26
Росс Сайкс
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ПЗ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
21
Камерон Пуэртас
ЦП
17
Каспер Терхо
ПВ
9
Густаф Нильссон
ЦФ
11
Йорбе Вертессен
ЦФ
4-3-2-1
26
Вандевордт
3
Артеага
46
Куэста
3
МакКензи
27
Муньос
8
Хейнен
17
Грошовски
28
Пайнтсил
31
Трезор
11
Сор
99
Арокодаре
3-4-2-1
1
Морис
16
Берджесс
44
ван дер Хейден
27
Кандусс
10
Амани
44
Линен
10
Теума
2
Ньивкоп
94
Лапуссен
7
Адингра
22
Бонифаци
11
Сор
11
Эль-Ханнус
11
Эль-Ханнус
11
Сор
99
Арокодаре
38
Саматта
38
Саматта
99
Арокодаре
10
Амани
21
Пуэртас
21
Пуэртас
10
Амани
22
Бонифаци
9
Нильссон
9
Нильссон
22
Бонифаци
7
Адингра
11
Вертессен
11
Вертессен
7
Адингра
Остались в запасе
Генк
Юнион СЖ
1
Тоби Лейсен
ВР
15
Муджаид Садик
ЦЗ
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
8
Николас Кастро
АП
11
Люка Ойен
АП
Главный тренер
Вутер Вранкен
73
Йоахим Имбрехт
ВР
31
Arthur De Bolle
ВР
28
Коки Мачида
ЦЗ
26
Росс Сайкс
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ПЗ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
17
Каспер Терхо
ПВ
Главный тренер
Карел Герартс
Остались в запасе
1
Тоби Лейсен
ВР
15
Муджаид Садик
ЦЗ
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
8
Николас Кастро
АП
11
Люка Ойен
АП
Остались в запасе
73
Йоахим Имбрехт
ВР
31
Arthur De Bolle
ВР
28
Коки Мачида
ЦЗ
26
Росс Сайкс
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ПЗ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
17
Каспер Терхо
ПВ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Главный тренер
Карел Герартс
Статистика матча Генк - Юнион СЖ
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
2 : 2
26.11.2026
Лех
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Информация о матче
Стадион:
Цегека Арена
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