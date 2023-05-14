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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Юнион СЖ - Генк
Юнион СЖ - Генк: обзор матча 14 мая 2023
Юнион СЖ
14.05.2023, воскресенье, 19:30
Бельгия. Про-Лига, группа A, 3 тур
3 : 0
Завершен
Генк
12'
К. Берджесс
68'
Т. Теума (П)
81'
К. Берджесс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Юнион СЖ - Генк
Замена
У. Эль-Аззузи
️️️️
Л. Амани
90'
+3
Замена
Г. Нильссон
️️️️
В. Бонифаци
90'
+3
Замена
К. Пуэртас
️️️️
Т. Теума
90'
+3
Замена
Г. Франсуа
️️️️
Л. Лапуссен
90'
+3
90'
Желтая карточка
Х. Артеага
86'
Замена
А. Айт Эль-Хадж
️️️️
Б. Хейнен
86'
Замена
М. Садик
️️️️
К. Куэста
ГОЛ! 3:0!
К. Берджесс
Пас отдал
Т. Теума
81'
78'
Замена
А. Пресиадо
️️️️
Д. Муньос
74'
Желтая карточка
К. Куэста
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Т. Теума
68'
62'
Желтая карточка
Д. Муньос
Замена
Й. Вертессен
️️️️
С. Адингра
61'
46'
Замена
Т. Арокодаре
️️️️
Б. Эль-Ханнус
46'
Замена
Й. Сор
️️️️
Л. Ойен
Желтая карточка
Л. Амани
34'
ГОЛ! 1:0!
К. Берджесс
Пас отдал
Т. Теума
12'
4'
Желтая карточка
М. МакКензи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Юнион СЖ
1
Антони Морис
ВР
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
7
Симон Адингра
ЛВ
94
Лоик Лапуссен
ЛВ
2
Барт Ньивкоп
ЦП
10
Лазаре Амани
ЦП
44
Сенне Линен
ЦП
10
Тедди Теума
ЦП
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
Главный тренер
Карел Герартс
Генк
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Херардо Артеага
ЛЗ
46
Карлос Куэста
ЦЗ
3
Марк МакКензи
ЦЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
8
Брайан Хейнен
ЦП
17
Патрик Грошовски
ЦП
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
11
Люка Ойен
АП
11
Билал Эль-Ханнус
АП
38
Мбвана Саматта
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Юнион СЖ
73
Йоахим Имбрехт
ВР
28
Коки Мачида
ЦЗ
26
Росс Сайкс
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ПЗ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
21
Камерон Пуэртас
ЦП
17
Каспер Терхо
ПВ
11
Йорбе Вертессен
ЦФ
9
Густаф Нильссон
ЦФ
Генк
1
Тоби Лейсен
ВР
25
Тур Ромменс
ЦЗ
15
Муджаид Садик
ЦЗ
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
8
Николас Кастро
АП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
11
Йира Сор
ПВ
99
Толу Арокодаре
ЦФ
3-4-2-1
1
Морис
27
Кандусс
16
Берджесс
44
ван дер Хейден
2
Ньивкоп
44
Линен
10
Теума
10
Амани
94
Лапуссен
7
Адингра
22
Бонифаци
4-3-2-1
26
Вандевордт
27
Муньос
46
Куэста
3
МакКензи
3
Артеага
8
Хейнен
17
Грошовски
28
Пайнтсил
11
Ойен
11
Эль-Ханнус
38
Саматта
94
Лапуссен
19
Франсуа
19
Франсуа
94
Лапуссен
10
Амани
17
Эль-Аззузи
17
Эль-Аззузи
10
Амани
10
Теума
21
Пуэртас
21
Пуэртас
10
Теума
7
Адингра
11
Вертессен
11
Вертессен
7
Адингра
22
Бонифаци
9
Нильссон
9
Нильссон
22
Бонифаци
46
Куэста
15
Садик
15
Садик
46
Куэста
27
Муньос
23
Пресиадо
23
Пресиадо
27
Муньос
8
Хейнен
10
Айт Эль-Хадж
10
Айт Эль-Хадж
8
Хейнен
11
Ойен
11
Сор
11
Сор
11
Ойен
11
Эль-Ханнус
99
Арокодаре
99
Арокодаре
11
Эль-Ханнус
Остались в запасе
Юнион СЖ
Генк
73
Йоахим Имбрехт
ВР
28
Коки Мачида
ЦЗ
26
Росс Сайкс
ЦЗ
17
Каспер Терхо
ПВ
Главный тренер
Карел Герартс
1
Тоби Лейсен
ВР
25
Тур Ромменс
ЦЗ
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
8
Николас Кастро
АП
Главный тренер
Вутер Вранкен
Остались в запасе
73
Йоахим Имбрехт
ВР
28
Коки Мачида
ЦЗ
26
Росс Сайкс
ЦЗ
17
Каспер Терхо
ПВ
Остались в запасе
1
Тоби Лейсен
ВР
25
Тур Ромменс
ЦЗ
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
8
Николас Кастро
АП
Главный тренер
Карел Герартс
Главный тренер
Вутер Вранкен
Статистика матча Юнион СЖ - Генк
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
2 : 2
26.11.2026
Лех
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Информация о матче
Стадион:
Стад Жозеф Марьен
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