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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Байер - Рома
Байер - Рома: обзор матча 18 мая 2023
Байер
18.05.2023, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/2 финала
0 : 0
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Рома
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Байер - Рома
90'
+9
Желтая карточка
Т. Абрахам
Желтая карточка
Э. Тапсоба
90'
+7
Желтая карточка
М. Диаби
90'
89'
Желтая карточка
Б. Кристанте
Замена
Н. Амири
️️️️
Д. Та
86'
Замена
А. Гложек
️️️️
Э. Паласиос
80'
78'
Замена
К. Смоллинг
️️️️
З. Челик
Замена
А. Адли
️️️️
М. Баккер
73'
70'
Желтая карточка
Р. Ибаньес
Желтая карточка
М. Баккер
70'
Желтая карточка
Э. Паласиос
56'
46'
Замена
Д. Вейналдум
️️️️
А. Белотти
Желтая карточка
П. Хинкапе
45'
+3
34'
Замена
Н. Залевски
️️️️
Л. Спинаццола
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
26
Керем Демирбай
ЦП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Рома
1
Руй Патрисиу
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
18
Неманья Матич
ОП
8
Эдоардо Бове
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
11
Андреа Белотти
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Байер
1
Патрик Пенц
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
47
Айман Аурир
ЦП
10
Надим Амири
ЦП
46
Айман Азхил
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
10
Адам Гложек
ЦФ
21
Амин Адли
ЦФ
Рома
99
Миле Свилар
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
2
Филиппо Миссори
ПЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
2
Мади Камара
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
7
Кристиан Вольпато
АП
21
Пауло Дибала
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Градецки
12
Тапсоба
4
Та
5
Хинкапе
5
Баккер
30
Фримпонг
26
Демирбай
25
Паласиос
19
Диаби
7
Вирц
20
Азмун
4-1-2-1-2
1
Патрисиу
2
Челик
23
Манчини
3
Ибаньес
37
Спинаццола
18
Матич
8
Бове
4
Кристанте
7
Пеллегрини
18
Абрахам
11
Белотти
4
Та
10
Амири
10
Амири
4
Та
25
Паласиос
10
Гложек
10
Гложек
25
Паласиос
5
Баккер
21
Адли
21
Адли
5
Баккер
37
Спинаццола
59
Залевски
59
Залевски
37
Спинаццола
2
Челик
6
Смоллинг
6
Смоллинг
2
Челик
11
Белотти
23
Вейналдум
23
Вейналдум
11
Белотти
Остались в запасе
Байер
Рома
1
Патрик Пенц
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
47
Айман Аурир
ЦП
46
Айман Азхил
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
Главный тренер
Хаби Алонсо
99
Миле Свилар
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
2
Филиппо Миссори
ПЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
2
Мади Камара
ЦП
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
7
Кристиан Вольпато
АП
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
1
Патрик Пенц
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
47
Айман Аурир
ЦП
46
Айман Азхил
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
Остались в запасе
99
Миле Свилар
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
2
Филиппо Миссори
ПЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
2
Мади Камара
ЦП
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
7
Кристиан Вольпато
АП
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Байер - Рома
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
0 : 2
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Рома
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
Бай-Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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